Atık pil toplamada Konak birinci

Bir yıl boyunca okul, hastane, banka gibi tüm kamu kurum ve kuruşları ile özel işyerlerinden atık piller toplanıldı. Vatandaşların bireysel olarak getirdikleri atık pilleri makbuz karşılığı teslim alınarak bu pilleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi. Bir yıl boyunca sürdürülen çevreye duyarlı Konaklıların destekleri ile büyüyen çalışmalar bu yılda Konak’a birincilik kazandırdı. Bu yıl da Atık Pil Toplama Kampanyası’nda 8.7 ton ile yine Konak Belediyesi, ilçeler kategorisinde birinci oldu.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, her konuda olduğu gibi çevre konusunda da en önemli konunun vatandaşların katılımı ve desteği olduğunu hatırlatarak “İçinde Konaklıların desteği ve isteği olan her çalışmada yanlarındayız” dedi.

Her yıl toplanan pil miktarı artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1998 yılından bu yana her yıl Çevre Haftası kapsamında düzenlenen Atık Pillerin Toplanması Kampanyası’nda her geçen yıl toplanan atık pil sayısı giderek artıyor. İlçe belediyeleri tarafından 2016 yılında 37,9 ton, 2017 yılında 39.7 ton, 2018 yılında da 60.5 tona ulaştığı belirtildi.