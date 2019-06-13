Balık çiftliğine vatandaş tepkisi

İzmir Valiliği’nce bunun üzerine “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gereklidir” kararı alındı. ÇED süreci devam ederken, Karaburun Kent Konseyi’nden tepki geldi. Konseyden yapılan açıklamada, Yarımada’nın Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edildiği hatırlatılarak, ÖÇKB ilanının gereklerinin yerine getirilmesi istendi. Uzun süredir balık çiftlikleri ve rüzgâr enerji santrallarının (RES) doğaya zarar verdiğini belirterek, tepkilerini dile getiren Karaburun Kent Konseyi üyeleri, yaptıkları yazılı açıklamada, Yarımada’nın ÖÇKB ilan edildiğini hatırlattı. Şu anda Gerence Körfezi’nde faaliyeti süren balık çiftliğinin, Kara Ada’ya taşınması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulduğu ve ÇED sürecinin başlatıldığı belirtilerek duruma tepki gösterildi.