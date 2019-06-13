Göztepe’nin gündemi

Spor basınına bakılırsa Süper Lig’deki İzmir temsilcisi Göztepe, 42 yıl aradan sonra ilk defa üç sezon üst üste oynayacağı önümüzdeki sezon için transfer harekâtına Ankaragücü maçının hemen ardından başladı ve tam gaz sürüyor! Balon şiştikçe şişiyor! İzmir’in Sarı Kırmızlıları için birçok futbolcu ismi spor sayfası manşetlerinden eksik olmuyor.

Oysa gerçek şu: Başkan Sepil, çok stresli geçen zorlu beş haftanın ardından bayramda tatil yaptı. Ancak hafta başında İzmir’e dönerek transfer gündemini açtı. Tamer Hoca da nerede sıkıntı olduğuna, kimlerin gönderilip nereye takviye yapılması gerektiğine baktı ve alternatifli raporunu Başkan Sepil’e sundu. Bütçe ve hedefler doğrultusunda Göztepe’nin aradığı özelliklere de sahip olan; takımı önümüzdeki sezon tehlikeli bölgenin oldukça üzerinde tutup daha da yukarı doğru çekecek isimlerde karar kılınacak. Bu doğrultuda öncelikle iç transfer bitirilecek. İç transfer şekillenince de dış transfere bakılacak. Henüz gelen kimse yok, giden ise sadece sözleşmesi sona eren ve Alanyaspor’a geçen Tayfur.

Şimdilik şu kadarını belirteyim ki, Göztepe’nin meraklısı çok. Menecerler kapıyı aşındırıyor, futbolcular sosyal medyadan bile mesaj veriyor. Çünkü: 1) Göztepe geçen sezon itibarıyla ligde borcu olmayan ve mali yapısı istikrarlı dört kulüpten birisiydi. Ödemelerinde istikrarlı. 2) Göztepe’nin stadı gelecek sezonun ortasında bitiyor, FIFA ile sorunu yok. 3) Göztepe, camia ve taraftar yapısıyla, tarihi müktesebatıyla Avrupa hedefini hep koyacak birtakım. İddialı olmak adeta yazılı olmayan anayasası.

Kim kalacak kim gidecek

Tarnsfer görüşmeleri henüz başlarken Göztepe’yi yakından izleyen birisi olarak bu aşamada eldeki kadroda kimler kalmalı, kimlere veda edilmeli, not edeyim. Kalede sıkıntı yok; Kaptan Beto, Göktuğ ve Eren devam edecektir. Sağbekte Gassama yeterli, ancak buraya ikinci bir isim gerekiyor. Solbekte ise kiralık Lumor ve sözleşmesi sona eren kronik sakat Traore ile vedalaşılacak. Bu mevkiye sözleşmesi uzatılacak gözüken Berkan’ı aşan ve rotasyona uygun bir isim daha alınmalı. Stoperde Reis ve Titi’den öne çıkan ve yerinde hem sağ hem de sol stoper oynayabilecek bir kaliteli isim şart. Kadu, Hakan ve Grillo vedalaşılacak isimler olarak gözüküyor. Çalışkan ve hırslı Alpaslan gerektiğinde ön liberoda gerektiğinde stoperde joker isim olarak Göztepe’ye gerekli. Önümüzdeki sezon daha da katkı verecektir. Takımın lokomotifi Castro ve Poko da kadroda olacak. Borges kötü kumaş değil, servisi iyi ama çok komformist; hem defansif hem ofansif özellikleri zayıf. Sadece iyi top servisiyle günümüz futbolu gitmiyor. Onun yerine daha çok sorumluluk alacak bir oyuncu şart. Gouffran’la artık el sıkışılmalı. Ngando iki sezondur çok süre alamadı, bir türlü de güçlenemedi. Bu sorununu aşabilecekse genç bir oyuncu, takımda tutulabilir. Dikine oynaması avantaj. Kanatlarda geçen sezonun en skorer ismi Yasin’in yanında Serdar ve Halil’le devam. Yasin gibi deneyimli oyuncular takıma gerekli. Forvette sonradan sorumluluk alıp açılan Deniz gelecek sezon da yararlı olabilir. Jerome ve Ghilas’la herhalde yollar ayrılacak. Göztepe’ye yırtıcı ve delici özellikleriyle sonuca gidebilen birinci sınıf en az bir forvet şart. Göztepe’ye yeni sezon için dahil olacak isimler kesinlikle komformist olmamalı. Kaliteleri yanında takımın yaş ortalamasını düşürecek arzulu, hırslı isimler olmalı.

Kimlerin geleceğine ilişkin sadece profil vermiş oldum. Camianın, taraftarın beklentisi yüksek. O yüzden Göztepe’nin geçen sezondaki sancıyı yaşamamak için bütçesini azami kullanarak en az üst seviyede kaliteli bir stoper, ön libero ve santrfor almalı. Çünkü gelecek sezonun devre arasında hizmete girecek kendi stadında oynayacak Göztepe’nin hedefi ister istemez “Avrupa” olacak.

Göztepe’nin öyküsü kitaplaştı

İzmir’in Süper Lig’deki tek temsilcisi Göztepe’yi -yakından izleyen gazeteci-yazar Muzaffer Ayhan Kara’nın kaleme aldığı “Göztepe’nin Son Dört Sezonu”nda kulübün geride kalan sezondan önceki 4 sezondaki macerası anlatılıyor. Kitapta, Göztepe’nin 14 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig’deki ilk sezonu ayrıntılı olarak işleniyor. Kitapta 2. Lig’deki şampiyonluk, PTT 1. Lig’deki iki sezon ile play-off’tan Süper Lig’e çıkış, unutulmaz play-off finalinin yanında Süper Lig’de 6.’lıkla sonuçlanan İlhan Cavcav Sezonu’ndan değerlendirmeler, Başkan Sepil ve Kaptan Beto gibi bazı portreler, kulübün tesisleşme hamlesi de yer alıyor.

Göztepe’nin Son Dört Sezonu’nun tanıtımı geçen sezonun ikinci yarısında Güzelyalı Göz Göz Mağazası’nda Göztepe Başkanı Sepil ve yönetim kurulu üyelerinin; Göztepe’nin Fuar Şehirleri Kupası’nda yarı-final oynayan efsane kadrosundan Nevzat, Fevzi, Ertan, Halil ve arkadaşlarının; Göztepe teknik heyeti ve futbolcularının; Göztepe camiası ve medya dünyasından aralarında Uğur Dündar, Adil Artuner gibi önemli isimlerin katılımıyla yapılmıştı. Kitap, İzmir’deki Güzelyalı-Alsancak Talatpaşa Bulvarı-Bornova Göz Göz Mağazaları ile Göz Göz Mağazaları online satış biriminden edinilebiliyor.