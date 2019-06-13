Hedefi 2020 Tokyo

Rio’da 2016’da yapılan olimpiyatlarda önemli deneyim elde ettiğini, Tokyo öncesi hazırlık sürecinin çok başarılı geçtiğini belirten İlke Özyüksel, “Önümde olimpiyat kotası için üç önemli yarışma var. Bu ay sonunda Tokyo’da Dünya Kupası Finalleri’ne katılacağım. 11 Ağustos’ta İngiltere’de Avrupa Şampiyonası, 4 Eylül’de ise Macaristan’da Dünya Şampiyonası’nda mücadele edeceğim. Tokyo’da birinci olup, İngiltere’de ilk 8, Macaristan’da ilk 3’e girersem olimpiyat kotasını önemli ölçüde alacağım” dedi.

Dünya Kupası’nın ilk dört ayağını ilk 10 içerisinde tamamlayıp istikrarlı çizgisini koruduğunu ifade eden olimpik milli sporcu, “Avrupa’da tanınan, ilgiyle takip edilen ve her zaman ilk 10 içerisinde yer alan bir sporcuyum. Bu çizgimi koruyup, önümüzdeki üç şampiyonadan da hedeflediğim derecelerle ayrılmak istiyorum. Sezon yeni açılmasına rağmen şu anda tatmin edici derecelerle Tokyo’ya doğru adım adım ilerliyorum. Günde en az 10-12 saat çalışmak, iyi dinlenmek, iyi beslenmek, iyi uyumak gerekiyor. Altınordu Başkanımız Seyit Mehmet Özkan’ın sağladığı imkânlar, moral ve destek bu süreçte beni zirvede tutuyor diye konuştu.