Bodrum limitini doldurdu

Bodrum’un Türkiye’den tek üye olduğu Birlik’te, Gür’ün yeni görevi Bodrum’un dünyada daha ön plana çıkmasında etkili olacak. Gür’le birliği ve Bodrum’u konuştuk.

Galip Bey öncelikle bize Dünyanın En Güzel Koyları Birliği hakkında bilgi verirmisiniz?

Galip Gür- Dünyanın en güzel koyları birliği fikri ilk olarak Fransa’nın Vannes kentinde yaşayan ve aynı zamanda bir gezginci olan Jean Manquat tarafından ortaya atılmıştır. Vietnam’ın Ha Long koyunu keşfeden Manquat Vannes kentine döndükten sonra turizm bürosu yetkilileri ile birlikte Halong Koyu ile Morbihan Koyu’nun kardeş koy olmasını gündeme getirmiştir.

12 Kasım 1996 yılında ilk olarak Londra’da bu kuruluşun ilk görüşmeleri Fransızlar tarafından yapılır. 10 Mart 1997 tarihinde ise Berlin’de bu birlik kurulur.

Birliğin şu anda 26 ülkeden 45 üyesi bulunmaktadır. Bodrum bu birliğe Türkiye’den tek üyedir. Ben bu birlikte çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2013 yılında Dünya başkanlığına seçildim ve bu görevimi 2015 yılı sonuna kadar devam ettirdim. Halen birliğin Genel Sekreterlik görevini sürdürüyorum.

Bu birliğin amacı nedir? Bizim bu birliğe üye olmamızın Bodrum’a ne gibi faydası var biraz açıklarmısınız?

Gür- Birliğimiz kuruluşundan buyana 14 kez Dünya kongresi gerçekleştirdi. Bunlardan 2 önemli organizasyona da Bodrum Belediyesi 2005 ve 2012 yıllarında ev sahipliği yaptı. Birliğin kuruluş amacı koylar arasında işbirliği sağlayıp ortak sorunların çözümünde yardımcı olmak, koyların doğal değerleri ve kültürleriyle dünyaya tanıtılmasına olanak sağlamak, bu koyların turizmle iç içe gelişirken sahip olduğu eşsiz güzelliklerin ve değerlerin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek ve bunun dünyanın diğer koylarına da örnek olmasını sağlamaktır.

‘En Güzel Koy’u nasıl tanımlıyorsunuz?

Gür- Ben en güzel koyu diğerlerine göre “farklı ve özel” olarak değerlendiriyorum. Bir koyun diğerlerine göre farklı olması gerektiğini düşünüyorum.Bir koya gidersiniz cam gibi bir denizi vardır, bir başka koyun ise belki çok berrak bir denizi yoktur ama farklı bir özelliği ile size büyüler. Örneğin Bodrum çok farklı bir güzel, insanlar burada farklı güzellikler buluyorlar ve onun için geliyorlar. Eğer siz bu farkı ortadan kaldırırsanız sıradan bir koy olmaya mahkûmsunuz. Bizde kurumlara ve yetkililere bunu anlatmaya çalışıyoruz, lütfen bizi özel kılan değerlerin farkında olun ve başka yerlere benzemeye çalışmayın.

Bodrum koylarının ortak sorunları nelerdir?

Gür- Turizm ile ticaret yan yana çok hassa dengede seyreden iki önemli olgu. Şayet bir şekilde turizmin ticari yönü ağır basmaya başladığı zaman o belde gerçek özelliklerini yitirmeye başlıyor; çünkü o işin içine kâr giriyor rant giriyor. Böylelikle o yörenin doğası ve kültür özellikleri geri plana atılmış oluyor. Bodrum’da olduğu gibi. Bodrum bana göre turizmde açılım limitini çoktan doldurdu. Burayı yöneten ve karar mekanizmasında olan insanlara verdiğimiz mesaj şu: Bodrum’a artık bir şey yapmayın. Yani bundan sonra yapacağınız en iyi icraat bir şey yapmamak. Var olanı değerlendirin, iyileştirin, güzelleştirin, mevcut kaliteyi artırın, kötü olanı ayıklayın. Şahsi menfaatları olanların yörenin güzelliklerini ticaret ve rant uğruna kullanmasına izin vermeyin.

Koylarımızın dünyada gerçekten bir eşi yok. Bu güzellikleri bozmaya hiçbirimizin hakkı ve yetkisi olmaması gerektiğini düşünüyorum.

Bodrum olarak, büyük turizm merkezleri olan yerlere özendik. Farklı değerlere sahip olduğumuzun farkına varamadık. Bu değerleri ortaya çıkaracağımıza, özenti ile başka şeyler yaptık. Turizm adına fark yaratan başka bir yönü olmayan yerler, değişik mimari tarzlı binalarla insanların dikkatini çekmeye ilgi odağı olmaya çalışıyor. Oysa çok farklı bir yer olan Bodrum, kitle turizmi olmadan, kendi olanakları ile Bodrum’a gelen turistlere yönelmeliydi.

Koylarımızın korunması için tavsiyeleriniz neler?

Bodrum’un en büyük şansı Gökova, Milas ve Marmaris’le paylaştığı bu muhteşem koy, gerçekten de dünyanın en güzel koylarından biri. Denize kadar inen ormanlarıyla yeşil ve mavi gerçek anlamda burada kucaklaşır. Mavi yolculuğa yaptıklarımız ise akıl alır gibi değil. Görevim gereği dünyada birçok üyemizi ziyaret etme fırsatı buldum. Bizim sahip olduğumuz doğal güzellikler çok az ülkede var. Katıldığım kongrelerde hep Bodrum’un ne kadar güzel koylara sahip olduğundan bahsediliyor ne kadar güzel otelleri veya marinaları olduğundan değil çünkü bunlar her ülkede var. Özellikle doğal güzelliğe sahip olmayan yerler turist çekebilmek için otel ve marina gibi yatırımlara ağırlık veriyorlar. Biz ise bu doğal güzelliklerin en mükemmeline sahip olduğumuz halde buralara başka sektörleri sokarak kendi kendimizi baltalamaya çalışıyoruz.

Bu koylardaki her türlü yapılaşmanın derhal durdurulması ve dünyaca ünlü Mavi Yolculuk konseptinin sürdürülmesi için bütün tedbirlerin alınması gerekir. İnsanlar bu koyları doğal ve bakir olduğu için tercih ediyor.