Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali bugün başlıyor. 22 Haziran’a dek sürecek festival kapsamında Türkiye’den ve farklı ülkelerden önemli şair ve yazarlar İzmirlilerle buluşacak. Grup Gündoğarken konseri ile başlayacak festivalin onur konuğu Murathan Mungan olacak. İtalya’nın yaşayan en büyük şairlerinden ve dünyaca tanınan Milo de Angelis de İzmirli edebiyatseverlerle buluşacak.

Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali, edebiyat dünyasının önemli isimlerini İzmir’de buluşturmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin sloganı ise “Edebiyat Güldürür” olarak belirlendi. Kültürpark’taki etkinlik alanında düzenlenecek festival ayrıca Seferihisar, Selçuk, Karaburun, Foça ve Tire’ye de uzanacak. Açılış akşamının sürprizi ise Kültürpark’taki Grup Gündoğarken konseri olacak.

Nâzım Hikmet’in hayatı

Festival kapsamında 20 Haziran’da saat 21.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ünlü sanatçılar Yetkin Dikinciler, İklim Tamkan ve Senem’in rol aldığı “Yarına Davet - Nâzım Hikmet” gösterisi gerçekleştirilecek.

21 Haziran’da İzmir Sanat’ta “Sevgili Arsız Ölüm” isimli tiyatro oyunu sahnelenecek.

Haydar Ergülen’in direktörlüğünü yaptığı festivalin bu yılki onur konuğu ünlü şair ve yazar Murathan Mungan olacak. Mungan, bugünkü açılışta ve yarın yapılacak söyleşide Kültürpark’ta edebiyatseverlerle bir araya gelecek, 16 Haziran’da da Selçuk Kent Belleği Müzesi’nde okurlarıyla buluşacak.

5 ülkeden konuklar

Her yıl yurtdışından çok sayıda yazar ve şairi de konuk eden Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali’nde bu yıl İtalya, Macaristan, Polonya, Suriye ve Filistin’den edebiyatçılar yer alacak. Festivalde Macar edebiyatı ve İtalyan şiiri üzerine iki özel söyleşi ve şiir akşamı da düzenlenecek. İtalya’nın yaşayan en büyük şairlerinden ve dünyaca tanınan Milo de Angelis de festivale konuk olacak.

Masal, öykü, şiir...

İzmirli edebiyatseverlere doyurucu bir program sunan İzmir Edebiyat Festivali’nde geçen yıl başlayan ve büyük ilgi gören atölyeler, bu yıl da genişleyerek sürecek. Kültürpark’ta kurulacak Masal Kürsüsü, Kısa Öykü Kürsüsü ve Şiir Kürsüsü ile masallarını, öykülerini ya da şiirlerini izleyicilerle paylaşmak isteyenlere fırsat sağlanacak. Serbest kürsüde şiirini, öyküsünü, masalını paylaşmak isteyen yazarlar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden kürsülere kayıt yaptırabiliyor.