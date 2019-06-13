Foça’yı seviyorum

Foça’nın kültürel mirasına sahip çıkmak, Foça’da bulunan öğrencilere ortak bir geçmişi hatırlatmak, gelecek nesillerin yararına olacak şekilde yapılan eserleri tanıtmak amacıyla “Foçayı Seviyorum, Kültürel Mirasıma Sahip Çıkıyorum” isimli serginin açılışı yapıldı.

Açılışı ise Foça Kaymakamı Ali Çetin yaptı. Sergi açılışında, “Kültürel Miras” yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Foça Kaymakamı Çetin, kültürel mirasların önemine dikkat çekerek, sergiyi hazırlayan milli eğitim camiasına ve katılımcı öğrencilere teşekkür etti.

Foça Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar da, genç nesillerin kültürel miraslarına önem vermesi gerektiğine inanmalarının öneminden bahsetti. Serginin, 10-14 Haziran tarihlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gezilebileceği belirtildi.