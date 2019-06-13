Yörük Türkmenler Muğla’da buluştu

Yörük Türkmen geleneğinin yaşatılması amacıyla bu yıl 12.si düzenlenen, Türkiye’de ilk defa bir Büyükşehir Belediye Başkanının “Yörük Türkmen Beyi” ilan edildiği “Yörük Türkmen Şenliği” Menteşe ilçesine bağlı Düzeyn yaylasında yapıldı.

Yurtiçi ve yurtdışından birçok katılımcının yer aldığı şenlik iki gün sürerken, şenlik alanı renkli görüntülere sahne oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Yörük Türkmen Kültürü’nün yaşatılmasına verdiği desteklerden dolayı, Türk Boyları Konfederasyonu tarafından “Yörük Türkmen Beyi” ilan edildi ve kendisine Türkmen kıyafeti giydirildi.

İki gün süren “Yörük Türkmen Şenliği”nin ilk günü temsili yörük göçü ile başladı. Yörükler ve Türk Dünyası Çalıştayı’nda Emekli Büyükelçi Halil Akıncı, Prof.Dr. Ahmet Taşağıl, Doç.Dr. Kayrat Belek, Doç. Dr. Onur Alp Kayabaşı, Dr. Sırrım Esenov, Dr. Öğretim Üyesi Shurubu Kayhan, Doç. Dr. Nesrin Osman İspova katılımcılara bilgilerini aktardı.

Şenlik alanında Yörüklere özgü kıl çadırlar kurulurken, çadırlarda yayık ayran ikramı yapıldı. Ayrıca Yörüklere özgü kültür öğelerinin yer aldığı birçok stant açıldı, yöresel oyunlar oynandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte yöresel sanatçılar konserler verirken, halk oyunları gösterileri de yapıldı.

Şenlikte konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Yörük Türkmenleri özgürdür, özgürlüğüne düşkündür. Yörük Türkmeni cesaretlidir, asla yılmaz. Yörük Türkmen anneleri evlatlarını iyi yetiştirir. Vatanına, milletine ve kültürüne saygılı birer birey haline getirir. Yörük Türkmenleri her şeyden önce mücadelecidir. Yörük Türkmenleri vefalıdır, yaşadığı yerin kıymetini bilir. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi, “Gidip Toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç, hiçbir kuvvet asla Türkleri yenemeyecektir.” Bizler var oldukça bu topraklara ve Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. 12 yıldır Türkiye’nin en büyük Yörük Türkmen şenliğinin bu topraklarda yapılmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Dr. Osman Gürün, Yörük Türkmenlerinin insanlara ve dünyaya sevgi, hoşgörü ve güleryüzle baktığını ve bu kültürün ayrıştırıcı değil birleştirici olduğunu söyledi. Başkan Gürün, “Yörük Türkmen kültürünün ne kadar yaygın ve içimizde yaşayan kültür olduğunu 12 yıl içerisinde birbirimize öğrettik. Yörük Türkmen, daha önceleri çok fazla sözü edilen, bir kültür değeri olarak topluma bildirilen değerlerden değildi. 12 yıl içerisinde Türkiye’nin başka yörelerinde de olmak üzere Yörük Türkmen’in ülkenin geçmişinden geleceğine ne kadar önemli bir rol oynadığını ve ülkenin geleceği için ne kadar önemli olduğunu hem kendimize hem de bilmeyenlere bu şenlikle anlattık. Bu ülkenin her karış toprağında Yörük Türkmen kanı var. Yörük Türkmen sevgiyi ve hoşgörüyü bir kültür olarak benimsemiş. Ancak topraklarına herhangi bir saldırı olursa bununla ilgili her türlü şeyi yapabilecek bir kültürel yapıya sahiptir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu kültüre ufacık bir katkımız olabiliyorsa bundan çok gurur duyarız. Bu birlik ve beraberliğimizi sağlayan Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı’na ve oda başkanlarına, dış ülkelerden ülkemize gelen sevgili kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Muğla Valisi Esengül Civelek; “Vatan ve millet sevdalısı, yiğit, mert, sevgi, saygı, sadakat, vefa ve hoşgörüyü benimseyen, dayanışmayı ve yardımlaşmayı ön planda tutan Yörük Türkmenlerimizi bir araya getiren, geleneklerini, değerlerini, kültürlerini yeni nesillere aktarmaya vesile olan bu etkinliğin düzenlenmesinde başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.