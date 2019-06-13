Balçova’daki teleferik, ziyaretçi rekoru kırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Balçova Teleferik Tesisi İzmirlilerin ve kente gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Arife günü kapalı olan tesisi 8 günde 21 bin 938 kişi ziyaret etti. Günde ortalama 2 bin 440 kişiyi bulan ziyaretçi sayısı, bayramın üçüncü günü olan 6 Haziran Perşembe günü 4 bin 835 ‘e ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ şirketi tarafından işletilen Teleferik Tesisi’nde bulunan 8 kişilik teleferik gondolları, yaklaşık 4 dakikada Balçova Dede Dağı’na çıkarak, tatilcilere İzmir’i farklı bir açıdan seyretme olanağı sunuyor. Yolculuk sırasında İzmir’i panoramik ve heyecan verici bir manzara eşliğinde seyretme şansına sahip olan ziyaretçiler, zirvede ise eşsiz bir doğa içinde, çam ağaçlarının yeşilliğinde, tertemiz bir havada yürüyüş yaparak, tesislerden faydalanabiliyor.