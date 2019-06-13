Karneni al şenliğe gel

Çocuklar zorlu sınav ve ders maratonunun sona ermesini hep birlikte kutlayacak. Karnelerini alan minikler yarın saat 16.00’da Kültürpark Ahşap Sahne’de gerçekleşecek Kültürpark Karne Şenliği’nde tüm yılın yorgunluğunu atacak. Çocuk pedagojisi üzerinde uzun yıllar çalışmalarda bulunan uzman sanatçılar tarafından tasarlanan etkinlikler çocukların tatil heyecanını şenliğe dönüştürecek. Gerçekleşecek etkinlikte çocuk animasyonları, çocuk müzikleri konseri, yüz boyama, balon katlama, çocuk tiyatrosu, spor gösterileri, mim, tahta bacaklar ve interaktif oyunlar yer alacak. Ayrıca geleneksel hale gelen seksek, mendil kapmaca, körebe, topaç, istop, dokuz kiremit ve yağ satarım bal satarım gibi sokak oyunları da oynanacak.