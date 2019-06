‘5 yılda 500 milyon TL’lik yatırım yapacağız’

Sabah erken saatlerde, mesai saati öncesi personeli ile kahvaltı yapan Başkan Karaca, “Büyükşehir’den Fethiye’mize 350 milyon TL’lik bir rakam ayırttık. Biz kendi bütçemizi de koyduğumuzda 500 milyon TL gibi bir rakam ile Fethiye’mize hizmet edeceğiz.” diye konuştu.

Çalışan, işini yapan, vatandaşı memnun eden, akçeli işlere karışmayan tüm personel ile siyasi görüşü ne olursa olsun çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Karaca, “Sizlere söylemiştim. Bazı siyasi çevrelerin gelip sizlerle benim hakkımda neler konuştuğunu biliyorum. Seçimi kazanmam dahilinde sizlerin iş haddinizi feshedeceğimle ilgili birçok şey söylendi. Ancak bunun böyle olmayacağını ben size seçimden önce de söylemiştim. Bakın, aradan iki buçuk ay geçti. Böyle bir durumun olmadığını sizler de görüyorsunuz. Biz, sizlerle beraber çalışmak istiyoruz. Bizim de şartlarımız bellidir; burada hep beraber Fethiyemiz için, bu güzel ilçemiz için çalışacağız. Bana göre burası Türkiye’nin en güzel ilçesi. Burayı geliştirmek, güzelleştirmek adına sizlerle beraber biz 5 yıllığına hizmet vermek istiyoruz.

Fethiye halkımızı özverili bir şekilde memnun etmek istiyoruz. Onun haricinde benim sizden ricam şudur; siyasete karışmayın. Görüşünüz ne olursa olsun, bizi hiç ilgilendirmiyor. Başkan yardımcımız da burada. Defalarca kendi gruplarımızla da bir araya geliyoruz. Onlara söylediğimiz olay da budur. Siz siyasete karışmayın, verilen görevlerinizi yapın, akçeli işlere karışmayın. Benim amacım, Fethiye’ye hizmet etmektir. Yaşayan belirli bir azınlığa değil, 158 bin kişiye bizzat hizmet etmek istiyoruz ve biz Fethiye’de onların memnuniyeti için gece/gündüz çalışıyoruz” dedi.

‘Mesai kavramı yok!’

Başkan Karaca konuşmasında her mahallenin hizmet göreceğinin altını çizerek; “Bizde mesai kavramı yok. Ben sabah 6-6.30 gibi kalkıyorum, geçtiğimiz akşam evime gece 2-2.30 gibi girdim. Tabii ki sizin mesai kavramınız var. Geliyorsunuz 8’de, 6’da gidiyorsunuz. Bizim böyle bir şansımız yok. Biz Fethiye’nin her kesimine hizmet edeceğiz. Ve biz burada 5 yıl sonra göreceksiniz ki, başarılı olacağız. Hem Büyükşehir ile başarılı olacağız, hem Ankara ile başarılı olacağız. Devletimizle de çok başarılı ilişkilerimiz var. Belediye olarak bütçemiz de var. Belirli bir finansı şu an elimizde tutuyoruz, borçlarımızı ödüyoruz, projeler geliştiriyoruz. Daha önce arkadaşlarıma da söyledim bir yıl rölantide gideceğiz, bir yıldan sonra hizmet atağına geçeceğiz. Bunun altyapısını hazırlıyoruz. Bir yıldan sonra Fethiye’nin her mahallesi hizmet görecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Karaca sözlerini şu şekilde sürdürdü; “2014-2019 yılları arasında Büyükşehir ile Fethiye Belediyelerinin yapmış olduğu hizmetin, bu 5 yıllık süreç içerisinde 2 katını yapacağız. Bütçeler ortada. Büyükşehir’e 350 milyon TL para ayırttık Fethiyemiz için... Bu bile bizim yapacağımız hizmetin iki katı anlamına geliyor. Biz kendi bütçemizi de koyduğumuzda 500 milyon TL gibi bir rakam ile Fethiye’mize hizmet edeceğiz. Bir yıl içerisinde bu hizmet atağını Fethiyemizde başlatacağız. Bu süreçte bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımızla beraber yola devam edeceğiz. Çalışmak istemeyen arkadaşlarımızda kendi yollarını çizecekler. Ama bizler hiç kimsenin geçmişine bakarak, siyasi partisine bakarak, ekmeği ile oynamayız. Çalışan arkadaşlarımızın biz arkasındayız”.