Kültürpark imar planı yeniden ele alınacak

İzmir’in geleceğiyle ilgili önemli kararların, katılımcı bir anlayışla şekillendirilmesi amacıyla Başkan Tunç Soyer tarafından gündeme getirilen “Arama Konferansı” serisinin ilki geçen günlerde Kültürpark temasıyla gerçekleştirilmişti. İzmir Sanat’taki konferansta her kesimden İzmirli ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Kültürpark hakkındaki görüşlerini paylaşmıştı. Konferansta ortaya konan tüm görüş ve önerilerin değerlendirilme süreci devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi çok kritik bir adım attı. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilen yazıyla önceki aylarda kurula sunulan Kültürpark İmar Planları’nın onay sürecinin beklemeye alınması istendi. Yazıda 17 Haziran tarihinde düzenlenen arama konferansında ortaya konan görüşlerin değerlendirme sürecinin devam ettiği, söz konusu sürecin tamamlanmasının ardından Kurul’a yeniden bilgi verileceği belirtildi.