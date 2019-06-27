Cumhuriyet mahallesi pazarı hizmete girdi

Pazar açılışı sonrası pazarcı esnafı ve alış veriş yapan vatandaşlarla bir araya gelen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat pazarın üretici esnafına ve mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Milas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çayırlı, Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Sezgin, Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özay Sabancı, Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nurol Paskal, Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Talat Erol ile beraber pazarcı esnafını ziyaret eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Milas Belediye Meclisi’nce Haziran ayı içerisinde gerçekleşen toplantıda Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerine pazar yeri kurulması için alınan Meclis kararının ardından pazarcı esnafı arasında yer tespiti için kura çekimi tamamlandı. Bu gün Cumhuriyet Mahallemizde ilk pazarımızı kurduk. Perşembe günü de Boğaziçi mahallemizdeki pazarımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Her iki pazarın da mahalle sakinlerimize ve üretici esnafımızı hayırlı olmasını diliyorum. Her ne kadar Cumhuriyet Mahallemizdeki Pazar bugün için erken saatlerde kurulmuş olsa da ilerleyen günlerde bu pazarımızı akşam pazarına çevirmeyi planlıyoruz. Çünkü bu mahallemizde oturan vatandaşlarımız memur ve çalışan kesimden oluşuyor. Çalışan vatandaşlarımız saat 5’ten sonra iş çıkışında alışveriş yapabildikleri için bu pazarımızın akşam pazarı olması en doğrusu olacaktır. Kış sezonu öncesi de pazarımızın üstünü kapatmayı planlıyoruz. Semt pazarı haricinde bu alanda vatandaşlarımız düğün, nişan gibi etkinliklerini de yapabilsinler” dedi.