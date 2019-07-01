Özlem Duvan Temizel, Foça Kent Konseyi’nin ilk Kadın Başkanı oldu

İki yıl için Foça Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Özlem Duvan Temizel’i kutlayan seçimdeki diğer aday Cem Eden, ekibiyle birlikte rahat çalışabilmesi için kendi yürütme kurulu listesini adaylıktan çektiğini açıkladı.

Özlem Temizel’in Yürütme Kurulu Listesi; ADD Foça Şubesi Başkanı Şeniz Ararat, Foça Esnaf ve Sanatkârlar Başkanı Ahmet Koldaş, Foça Çevre Platformu Dönem Sözcüsü Bahadır Doğutürk, Slow Food Foça Zeytindalı Birliğinin önderi Sevtap Barandır, Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, Yeniköy Muhtarı Hasan Ercan ve Yeni Foça Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Mustafa Sabancı’dan oluştu.

Yoğun katılım sağlandı

Foça Kent Konseyi’nin 28 Haziran 2019 Cuma günü, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde yapılan Seçimli Olağanüstü 20. Genel Kuruluna; Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, Siyasi Partilerin Foça İlçe Başkanları, Muhtarlar, STK Temsilcileri, Foça Kent Konseyi Genel Kurul Üyeleri ve Foçalılar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından geçmiş dönem Foça Kent Konseyi Başkanı Orhan Gürer ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, konuşmalarını yaptı.

5 Ağustos 2011 tarihinde kurulan Foça Kent Konseyi’nin 8 adet Meclis ve 20 adet Çalışma Gurubuna sahip olduğunu belirten Foça Kent Konseyi Başkanı Orhan Gürer; ‘‘Görev yaptığım süre içerisinde bizlere desteklerini esirgemeyen geçmiş dönem Foça Belediye Başkanı Sayın Gökhan Demirağ’a, 31 Mart Yerel Seçimlerinde göreve seçilen yeni Belediye Başkanımız Sayın Fatih Gürbüz’e, Genel Sekreterim Sayın Göksel Acar’a, eski-yeni tüm Yönetim Kurulu Üyelerine, Meclis Başkanlarına çok teşekkür ediyorum’’dedi.

Foça Kent Konseyi’nin İzmir’deki en aktif ve hareketli Kent Konseylerinden bir tanesi olduğuna değinen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ‘‘Sayın Orhan Gürer’e çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Geçmiş dönem Foça Belediye Başkanı Sayın Gökhan Demirağ’a Kent Konseyimize verdiği destekleri için teşekkür ederim. İnşallah bizde yeni dönemde, yeni Foça Kent Konseyi Başkanımızla birlikte, kentimize daha faydalı olabilmek için çalışacağız. Herkesin düşüncesine saygı duyacağız. Ortak akılla hareket edip, Foça’mızı daha ileriye taşımak için birlikte çaba harcayacağız’’dedi.

Foça Kent Konseyi’nin Divan Kurulu Üyeleri, 2 yıl için Foça Kent Konseyi Genel Sekreteri Göksel Acar, Türk Kadınlar Birliği Başkanı Nur Gündüz ve Yeni Foça Spor Kulübü Başkanı Esen Çeşmeci olarak belirlendi.

Foça Kent Konseyi Başkanı olarak seçilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Temizel; “Foça Kadın Konseyi’nin ilk kadın Başkanı olma onurunu yaşıyorum. Bana bu onuru yaşatan ve destekleyen herkese teşekkür ederim. Foça Kent Konseyi olarak tamamen bir sivil insiyatif olarak yolumuza devam edeceğimizi açık yüreklilikle söyleyebilirim. Foça’ya katkı koymak isteyen her kesimden herkesi kucaklamaya hazırız. Çalışma meclislerimize, çalışma gruplarımıza herkesi davet ediyorum. Teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Duvan Temizel

43 yaşında evli ve bir çocuk annesi. 6 yıl önce Foça’ya yerleşti. Esnaflık yapan Özlem Duvan Temizel, Foça’daki siyasi ve STK çalışmalarına katıldı.