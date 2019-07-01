Başkan Soyer: İzmir, inovasyonun ve girişimciliğin merkezi olacak



İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen GreenTech 2019 İzmir programı, Türkiye’nin yeşil teknolojiler alanındaki en seçkin girişimcilerini, kamu kurumlarının, belediyelerin, üniversitelerin, meslek odalarının, sanayi bölgelerinin ve özel sektörün temsilcileri ile buluşturdu. Değişime daha hızlı uyum sağlamak, yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlardan erken faydalanmak, birlikte dönüşmek, birlikte hızlı büyümek, sürdürülebilirlik temasında birlikte değer yaratmak için gerçekleşen buluşmada sunulan 18 yaratıcı “yeşil teknoloji girişim fikri” büyük ilgi gördü.

SOYER: AMACIMIZ İZMİR'İ İNOVASYON ŞEHRİ YAPMAK



İzmir yenilikçi fikirlerin buluşma noktası Programın açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, artan tüketim için ihtiyaç duyulan teknolojinin çevreye uyumlu olmasının önemini vurgulayarak, bu noktada yeşil teknolojinin devreye girdiğini, gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için ulaşımdan endüstriye, tarımdan sağlığa hayatın her alanında yeşil teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Yeşil teknoloji alanında geliştirdikleri fikirleri hayata geçirmek isteyen girişimcilerle birlikte olmaktan ve bu topluluğa destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Soyer, “Ancak asıl mutluluk duyduğumuz şey, bu yenilikçi fikirlerin ve girişimlerin başlangıç noktasının İzmir olması. İzmir, tarih boyunca ticaretin, ticaretle birlikte farklı kültürlerin, ortak pay dada buluşmuş olduğu bir liman kenti. Günümüzde de bu özelliklerini sürdüren İzmir, bundan sonra girişimciliğin ve inovasyonun da ilham kaynağı olacak. İzmir'in buna imkan sağlayabilecek en doğru kent olduğuna inanıyorum. İzmir güzel iklim koşullarında mutlu bir çalışma ortamı sağlayan, yatırımcı aktörler ve yaratıcıların buluşma noktası olabilecek önemli bir buluşma merkezi. Bizim amacımız bu ekosistemi daha da büyütmek, sektör paydaşlarıyla iletişimi kuvvetlendirmek ve İzmir'i bir inovasyon şehri yapmak olacaktır” dedi.

İzmir’in tarihi misyonu yeniden hayat bulacak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin stratejisinin ana hedeflerinden birinin inovasyon ve girişimcilik olacağının altını çizen Başkan Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İnovasyon ve girişimcilik ile tüm Türkiye'nin hatta tüm dünyadan gelecek yeni fikirlerin buluşma ve başlangıç noktası olacağız. Tarih boyunca olduğu gibi yeniden yeni fikirler İzmir'den tüm dünyaya yayılacak. Bu şehrimizin binlerce yıllık tarihi boyunca böyle olmuştur. İnsanlığın en önemli inovasyonu olan demokrasi, bu topraklarda hayat bulmuş ve günümüzde de en iyi bir arada yaşama yöntemi olarak varlığını sürdürmektedir. Bu tarihi misyonun, yeniden hayat bulması için İzmir Büyükşehir Belediyesi elinden gelen tüm desteği vermek konusunda hazır ve kararlıdır.”