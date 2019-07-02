Foça’da Kabotaj Bayramı kutlamaları şenlik havasında geçti

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, yer yaştan kutlamaya katılanlar, gemiciler ve balıkçılarla birlikte Denizcilik Bayramı sevincini yaşadı.

Küçükdeniz Limanı’nda düzenlenen programda, yüzme, denizden tabak çıkarma, yağlı direkten bayrak alma ve balıkçı tekneleri yarışında, heyecanlı ve neşeli anlar yaşandı. Protokol üyeleri, dereceye giren ve kazanan yarışmacılara madalyalar ve çeşitli ödüller takdim etti.

Yelkenli gösterileri yapılırken, meydana kurulan mangalda pişirilen balıklar, yaklaşık 1700 kişiye ikram edildi.

Cemil Midilli İlkokulu Öğrencileri ve Bedia Midilli İlkokulu Öğrencileri, müzik ve tiyatro gösterilerini sundu. Kartondan yapılan tekneler gösteri amacıyla suya indirildi.

Foça’da, Ulaştırma Bakanlığı Foça Liman Başkanlığı, Foça Kaymakamlığı ve Foça Belediyesi, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’nce, Foça Su Ürünleri Kooperatifinin desteğiyle düzenlenen 1 Temmuz 2019 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 93. Yıldönümü Kutlamaları, yerini güzel anılara bırakacak biçimde sonlandı.