İzmir'de su kesintisi

Karabağlar’ın bazı mahallelerinde branşman yenileme nedeniyle su kesintisi İZSU Genel Müdürlüğü, Karabağlar’ın Yunus Emre Mahallesi’nde özelliğini yitirmiş, eski branşman hatlarını yenileyecek.



Bu nedenle 15 Temmuz 2019 tarihine kadar her gün saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen sokaklarda su kesintisi uygulanacak;

Abdi İpekçi Mahallesi

3686, 3688, 4951, 4957 sokaklar.

İhsan Alyanak Mahallesi

4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4958, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, 4966/1, 4992, 4994, 4996, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003 sokaklar.

Yunus Emre Mahallesi

4240, 4240/1, 4240/2, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4246/2, 4247, 4247/1, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4253/1, 4254, 4254/1, 4255 sokaklar.

Günaltay Mahallesi

4848, 4852, 4853, 4876, 4877, 4879, 4894, 4895, 4907, 4908, 4908/1, 4909, 5714/1 sokaklar.