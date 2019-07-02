Menemen Madımak'ı anıyor

Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikte, gün boyu fotoğraf sergisi, semah gösterisi, tiyatro gösterisi ve konserler düzenlenerek anılacak.



35 kişinin yanarak ve boğularak öldüğü olayın 26'ncı yıl dönümünde 'UnutMADIMAK'lımda etkinliğine Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve vatandaşlar da katılacak. Anma etkinliğinde sanatçılar Nilüfer Sarıtaş ve Erkan Demir konser verecek.