Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikte, gün boyu fotoğraf sergisi, semah gösterisi, tiyatro gösterisi ve konserler düzenlenerek anılacak.
35 kişinin yanarak ve boğularak öldüğü olayın 26'ncı yıl dönümünde 'UnutMADIMAK'lımda etkinliğine Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve vatandaşlar da katılacak. Anma etkinliğinde sanatçılar Nilüfer Sarıtaş ve Erkan Demir konser verecek.
Menemen Madımak'ı anıyor
Menemen Belediyesi, 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenliklerine katılmak üzere Sivas Madımak'ta kaldıkları otelde yakılarak katledilenleri özel bir gece ile anacak.
|
Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
Yayınlanma tarihi: 2 Temmuz 2019 Salı, 11:36
Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikte, gün boyu fotoğraf sergisi, semah gösterisi, tiyatro gösterisi ve konserler düzenlenerek anılacak.