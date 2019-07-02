Madımak'ta yitirilen aydınlar Narlıdere’de anıldı

Etkinlik kapsamında, Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’ndan Pir Sultan Abdal Parkı’na kadar yürüyüş düzenlendi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in yanı sıra, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Şahin Fırat, Alevi Bektaşi Kültürü’nü Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Aslan, eski milletvekili Mustafa Moroğlu, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile yüzlerce Narlıdereli katıldı. Pir Sultan Abdal Heykeli önüne, katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları konuldu, karanfiller bırakıldı. Şair Tuğrul Keskin, en güzel şiirlerini yitirilen canlar için okudu.





“İDEALLERİNİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ”



Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Sivas Katliamı hepimiz için acı veren bir olaydır. Yaşamını yitirenler nice yıllar anılmaya devam edecekler çünkü masum ve aydın insanlardı. İnşallah onların ideallerine bizler sahip çıkacağız ve geleceğe taşıyacağız” dedi.





“SİVAS’IN IŞIĞI HİÇ SÖNMEYECEK”



Alevi Bektaşi Kültürü’nü Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Aslan “Bundan tam 26 yıl önce, kadınlarımızın, çocuklarımızın, aydınlarımızın içinde olduğu 33 canımızı Madımak Oteli’nde kaybettik. Madımak Katliamı’nda yitirdiğimiz canlarımızı alanlarda ve meydanlarda anmaya devam edeceğiz. Bu utancı unutmadık, unutmayacağız. Sivas’ın ışığı hiç sönmeyecek.