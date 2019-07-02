Pınar Karşıyaka'da ilk transfer Triche

Geçen sezon İtalya 2. Ligi takımlarından Orlandina Basket'te oynayan 28 yaşında, 1.93 boyundaki basketbolcu, daha önce Aquila Basket Trento, Virtus Roma, Delaware 87'ers, Salt Lake City Stars, Bnei Herzliya ve PAOK formaları giydi. Büyük oranda yeni bir kadro kurmayı planlayarak Walker, Evans, İlkan gibi isimlerle yollarını ayıran Kaf-Kaf, iç transferde Henry ve Marei'nin opsiyonları konusunda beklemede. Kontratında çıkış opsiyonu bulunan Egemen Güven'le de görüşmeler sürüyor.