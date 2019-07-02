Bodrum'da Kabotaj Bayramı coşkusu

Bodrum’da sabah saatlerinde Atatürk büstüne çelenk sunumunun ardından Kumbahçe açıklarında deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakılmasıyla başlayan Kabotaj Bayramı kutlama etkinlikleri akşam saatlerinde de önünde devam etti.







BODRUM, KABOTAJ BAYRAMI'NI COŞKUYLA KUTLADI



Kumbahçe sahilinde bulunan Bodrum Belediyesi Mahfel Kafe önünde adeta şenlik havasında gerçekleşen etkinlikte, halat çekme, denizden tabak çıkarma ve çeşitli kategorilerde yüzme yarışmaları düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen kutlama etkinliğine, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Liman İşletme Müdürü Fatih Gökçe, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Liman Başkanı Burak Okçu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kıran kırana geçen yarışmaların yanı sıra denizde kurulan şişme oyuncaklar küçükler kadar yetişkinlerin de ilgisini çekti. Gümbet Su Sporları tarafından sunulan fly board gösterisi ise coşkulu dakikalar yaşanmasına neden oldu. Denizdeki etkinlikler içinde Bodrumspor Yelken Şubesi Optimist takımı ile Halikarnas Kürek Takımı da yerini aldı. Mahfel Kafe önünde düzenlenen renkli etkinlikler sonrasında yarışlarda dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.





KUTLAMALAR RESEPSİYONLA SONA ERDİ



1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları akşam saatlerinde İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi tarafından verilen resepsiyonla sona erdi. Bodrum Belediyesi Trafo Kafe’de düzenlenen programa çok sayıda davetli ve Bodrumlu denizciler katıldı. Programın açılışında konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, tüm denizcilerin bayramını kutlayarak “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘denizciliği Türkün Mili Ülküsü olarak düşünmeli ve onu daha az zamanda başarmalıyız’ hedefinin ne kadar doğru teşhis edildiğinin ülkece idrak edilmesinde ve bu hedefe sağlam adımlarla ilerlenmesinde öncelikle biz denizcilere görev düştüğü bilinciyle ilerliyoruz.” dedi. Daha sonra kürsüye çıkan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, şehir dışındaki programı nedeniyle resepsiyona katılamayan Bodrum Belediye Başkanı Aras’ın denizcilere selamını ileterek şunları söyledi: “Bodrum gibi asırlardır deniz kültürüyle yoğrulmuş, denizciler tarafından imar edilmiş bir kent için denizlerdeki egemenliğin ve hakkın anlamı çok daha büyüktür.Biz, Bodrum Belediyesi olarak denizciliği tersaneleriyle, guletleriyle, limanlarıyla, turizmi ve eğitimiyle bir bütün olarak düşünüyoruz. Bu sektörün güçlenmesi için üzerimize düşen her görevi layıkıyla yerine getireceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu duygularla tüm denizcilerimizin bayramını kutluyor, şehit denizcilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.”