Bornovalı hayırsever Mehmet Özdemir'den eğitim için örnek davranış

Bornovalı Hayırsever Mehmet Özdemir, Kamil Tunca Bulvarı üzerindeki 82 metrekarelik arsasını eğitim amaçlı kullanılmak koşulu ile 5 yıllığına Bornova Belediyesi'ne tahsis etti. Arsanın tapusunu Bornoava Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a teslim eden Özdemir, "Bornova'da özellikle ihtiyaç sahibi olan çocukların eğitimi için arsamın kullanım hakkını 5 yıl için Bornova Belediyesi'ne verdim. Burada yetişecek çocuklarımız inşallah başarı elde ederler ve ülkemiz için faydalı bireyler olurlar" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ise Bu tip davranışların herkesin örnek olması gerektiğini belirterek, "Mehmet Bey, hiç bir beklentisi, talebi olmadan ilçemize kreş ve dershane kazandırılması için yer tahsis etti. Bir Bornovalı olarak büyük onur duydum. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.