Bodrumlu şoförler toplu taşıma ücretlerine yapılan zammı savundu

Bodrum'da hizmet veren şehir içi minibüs kooperatifleri, 1 Temmuz itibarı ile yürürlüğe girecek olan ulaşım zamların gerekçelerini yaptıkları basın açıklaması kamuoyuna anlattılar. Şoför esnafı adına açıklama yapan İbrahim Çoban; “Bazı kesimlerin kamuoyuna yansıttığı üzer ücretler 4 liraya yükseltilmedi. Ücretler 2,55'den 3,05'e yükseldi. Sonuç olarak bizlerde diğer büyük sorumluluğumuz olan ailemizi geçindirebilmek için çalışmaktayız” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım ücretlerine zam yapmasının ardından Bodrum şehir içinde hizmet veren şoförler de bir basın açıklaması yaparak zammın gerekçelerini kamuoyu ile paylaştılar. Şoför esnafı akaryakıta, yedek parçaya, araç vergileri ve diğer maliyetlere artık dayanacak güçlerinin kalmadığını kaydettiler.

Şoför esnafı zor durumda

Şoför esnafı adına basın açıklamasını Ortakent-Yahşi Minibus Kooperatifi Başkan Yardımcısı İbrahim Çoban yaptı. Çoban açıklamasının başında; “Son yıllarda ülkemizde artan hayat pahalılığı hepimizin malumudur ve pahalılık doğal olarak ulaşım sektörüne de yansımıştır. Akaryakıt ve sigorta fiyatları, yıllık enflasyon artışı, araç bakım-onarımlarındaki masrafla, işçilik, kasko ve yedek parçada yaşanan artışlar ve Motorlu Taşıtlar Vergisine gelen zamlar biz şoför esnafını maddi açıdan oldukça zor durumda bırakmıştır” dedi.

“Giderlerimizde yüksek artışlar oldu”

Şoför esnafları adına konuşan İbrahim Çoban akaryakıtın iki yıl önce 4,62 lirayken bu gün itibarı ile 6,57 liraya ulaştığını, neredeyse yüzde 50'nin üzerinde bir fiyat artışı olduğunu ifade etti. 5 bin lira olan 1.Basamak Otobüs vergilerinin de 6 bin 755 liraya çıktığını da belirten İbrahim Çoban açıklamasını şöyle sürdürdü; “Benzin ve vergiler dışında da tüm giderlerimizde çok yüksek artışlar olmuştur. Bunların yanı sıra ilimizde yolcu kapasitesi oldukça düşüktür. Örnek olarak günlük aynı bölgeye sefer yapan 10 araçtan sadece iki araç yeterli yolcu kapasitesine ulaşırken, diğer sekiz araç zararına taşıma yapmakta, çoğu zaman boş olarak gitmektedir. Bu fiyat artışları ve yolcu kapasitesi nedeniyle uzun zamandır Ulaşım Koordinasyon merkezinden zam talebinde bulunuyorduk. Yaklaşık iki yıl sonra zam talebimiz yapılan maliyet hesaplarının ardından değerlendirmeye alınarak yürürlüğe girdi”

Ücretler 4 liraya değil, 3,05'e yükseldi

Toplu taşımada elektronik kart kullanımın artırılması amacı ile nakit indirimlerin de kaldırıldığını kaydeden Çoban, “1,95 olan öğrenci ücreti 2,35 lira, 2,55 olan tam ücret ise 3,05 olarak güncellenmiştir. Bütün Büyükşehirlerde elektronik kart zorunlu ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı kesimlerin kamuoyuna yansıttığı üzer ücretler 4 liraya yükseltilmedi. Nakit sistemin kaldırılmasına geçiş sürecinde sadece kart kullanmayanların, toplu taşımadan faydalanması için karta teşvik etmek amacı ile böyle bir uygulama yapılmıştır” dedi.



“Ailemizi geçindirebilmek İçin çalışmaktayız”



Şoför esnafı adına açıklama yapan İbrahim Çoban açıklamasını şu ifadeler ile tamamladı; “Ücretlerin güncellenmesindeki amacımız vatandaşımızı mağdur etmek değil, verdiğimiz hizmetin karşılığını almaktır. Sonuç olarak bizlerde diğer büyük sorumluluğumuz olan ailemizi geçindirebilmek için çalışmaktayız. Bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da halkımız en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ulaşım sistemini biz şoför esnafı ile işbirliği ile yaparak çözen ve bu aşamada bizim sorunlarımıza da kayıtsız kalmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Gürün'e de saygı ve teşekkürlerimizi sunarız”

“Vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz”

Konacık Kooperatifi Başkanı Celalettin Erciyes vatandaşların şoför esnafını anlayışla karşılamalarını isteyerek “Bu tepkiler her zam döneminde gelecektir. Ama bu zorunlu bir zamdır. Yoksa ayakta durmamız mümkün değil. 2012'de bir yolcu parası ile bir litre mazot alıyordum. Şimdi zam yapılmasına rağmen iki yolcu parasına bir litre mazot alabiliyorum. 2012'de araç sigortası 600 liraydı bu gün ise 2 bin 500 lira civarında. 2012'de lastik 300 liraydı, şimdi bin liranın üzerinde. Hayat çok pahalılaştı. Bunun sonucu olarak zam bir ihtiyaçtı. Yoksa araçlarımızın lastiği dönmeyecek. Vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz” dedi.

“Öğrenciler kart kullanırsa indirimli fiyat uygulanacak”

Kartsız sistemde öğrenci indirimin kaldırılmasından dolayı tepki geleceğine dikkat çekerek öğrencilerin indirimlerinin kaldırılması ile ilgili sorduğumuz soruya yanıt veren Konacık Kooperatifi Başkanı Celalettin Erciyes “Öğrenciler kartlı sitemi kullanırlarsa Zam gelmemiş gibi, aynı fiyata seyahat edebilecekler. Eğer öğrenci kartlı sistemi kullanmaz ise sivil vatandaş fiyatından seyahat edecek. Araç şoförü öğrenci kartına bakıyor, doğru mudur yanlış mıdır kafası karışıyor. Bu durum araç şoförü için büyük bir sıkıntıdır. Kart aldığında yine eski zamsız fiyat uygulanmış olacak. Öğrenciler açısından başka bir sorun yoktur” dedi.