Başkan Tunç Soyer'den Madımak mesajı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,, 1993 yılında, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilerek çok sayıda aydının yaşamını yitirdiği katliamın 26'ncı yılı nedeniyle Twitter'dan açıklamada bulundu. Soyer, açıklamasında, "2 Temmuz 1993, 26 yıl önce bügün Madımak Oteli’nde türküleri yaktılar, şiirleri yaktılar, insanı insana kırdırıp, yürekleri yaktılar... “Kalanlar, ölenler için şiirler yazar” dediler şiirler yazıldı ve ben hiç #unutMADIMAKlımda" ifadelerini kullandı.

MADIMAK'TA NE OLDU?

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta gerçekleşen katliamda, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli yakılmıştı. 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanı yanarak ve dumandan etkilenerek hayatını kaybetmişti.