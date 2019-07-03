İsmet İnönü’nun son genel sekreteri Şeref Bakşık yaşamını yitirdi



CHP'de İsmet İnönü'nün son genel sekreteri, İzmir il başkanlığı, milletvekilliği ve Cumhuriyet Senatörlüğü görevlerini de yapan Şeref Bakşık (91) bugün İzmir Hatay'daki evinde yaşamını yitirdi.

İzmir'in efsane gazetesi Demokrat İzmir'in yazı işleri müdürlüğünü uzun yıllar yapan gazeteci ve siyasetçi Bakşık'ın cenazesi, bugün (Çarşamba) ikindi vakti Hatay Murat Reis Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Bakşık'ın vefatı dolayısıyla sosyal medyadan "Acımız büyük! Türkiye’nin çok partili sisteme geçiş yıllarına genç bir gazeteci olarak tanıklık eden ve CHP’de il başkanlığından Genel sekreterliğe bir çok önemli görev alan siyasi büyüğümüz Şeref Bakşık’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Bakşık'ın vefat haberi üzerine sosyal medyadan "Partimizin Genel Sekreterliğini ve Milletvekilliğini yapmış, Cumhuriyet Senatörlüğü görevinde bulunan, siyaset öğretmenim, duayen siyasetçi Şeref BAKŞIK vefat etmiştir. Cenazesi yarın (3 Temmuz) ikindi namazında, Konak/Hatay (Betonyol) Murat Reis Camii'nden kaldırılacaktır." diye yazdı.



Bakşık, son olarak “CHP İle Bir Ömür”adıyla anılarını Cumhuriyet Kitapları'ndan yayınlamıştı.