Petrol -İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay: Aliağa bomba üzerinde

İzmir'in Aliağa ilçesinde SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide sıvı hidrokarbon dolumu sırasında patlama ve ardından yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, 1 İtalyan görevli hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.İlçe de yaşayanlar büyük panik yaşarken, alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Kentte ağır bir koku yayıldı. Petrol -İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, "Aliağa ilçesi her zaman bir bombanın üzerinde yaşayan bir ilçe. Ağır sanayi bölgesi. Patlamanın nedeni kesin ortaya çıkarılmalı. Ama ilçe halkı tedirgin. Büyük bir patlamada İzmir'den Edremit'e kadar 180 kilometrelik alan etkili olur. "dedi.



1 KİŞİ ÖLDÜ, 15 YARALI



Patlama, dün gece Aliağa Limanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İtalyan bandıralı 'Syn Zanıa' isimli LPG gemisi propan (plastik hammaddesi) yüklemek için beklerken henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası oluşan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. 2 saat içerisinde söndürülen yangın sonrası 15'i İtalyan ve 1 Romanya uyruklu gemi mürettebatı yaralandı. Hastaneye kaldırılan bir İtalyan mürettebat hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi. PETKİM'den yapılan açıklamada ,olayın sıvı hidrokarbon dolumu sırasında meydana geldiği ve denizde herhangi bir kirliliğin meydana gelmediği bildirildi



İLÇE TEDİRGİN



Petrol- İş Aliağa şube Başkanı Ahmet Oktay'da CUMHURİYET'e yaptığı açıklamada;' Aliağa ilçesi her zaman bir bombanın üzerinde yaşayan bir ilçe. Ağır sanayi bölgesi. Patlamanın nedeni kesin ortaya çıkarılmalı. Hatanın kimden kaynaklandığını tam bilmiyoruz. Ama ilçe halkı tedirgin. Büyük bir patlamada İzmir'den Edremit'e kadar 180 kilometrelik alan etkili olur. "dedi.