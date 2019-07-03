Klasik müziğin adresi yine Bodrum

16.Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivalinin tanıtımının yapıldığı basın toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Sanat Danışmanı Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay, Festival Sanat Yönetmeni Piyanist Eren Levendoğlu ile gazeteciler katıldı.



Bodrum Belediyesi Trafo Kafe’de bulunan Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Eren Levendoğlu, festival mekanlarına iki yerin daha eklendiğini belirterek şunları söyledi:

“Ülkemizin müzik eğitimine büyük katkı sağlayan Gümüşlük Festival Akademisi’ni 16.kez gerçekleştirmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu yıl Antik Taş Ocağı ve Festival Merkezi’mizde gerçekleşen, Suda, Kumda, Taşta adını verdiğimiz serilerimize iki mekân daha eklendi. Bu mekanlardan biri Bitez Mahallesinde açılan Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi bir diğeri ise Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü.”

Festivalin geride bırakılan 15 yılında, yüzlerce sanatçının ağırlandığını, bin 300 öğrencinin yetiştirildiğini ve on binlerce dinleyiciye ulaşıldığını ifade eden Gülsin Onay ise yaptığı konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Festivalimiz bu yıl dünya çapında virtüoz ağırlayacak 4 farklı mekanda gerçekleşecek 17 konserde Hollanda’dan İsrail’e Tayvan’dan Norveç’e uzanan bir coğrafyada önemli sanatçılarla buluşacağız. 5 dalda düzenlediğimiz masterclasslarda şanslı öğrencilerimiz bu virtüözlerle çalışma imkanı yakalayacak. Dünyanın en önemli orkestra şeflerinden biri olan Berlin Senfoni Orkestrasının daimi Şefi Lior Shambadal bu yıl festivaqlimize katılacak ve orketra şefleri ve öğrencileri masterclass yapma şansı bulacaklar.”

Gümüşlük’ün ve 15 yıldır bu emeklerle yapılan Klasik Müzik festivalinin hem Bodrum için hem de Dünya için çok özel olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, özellikle bu tür festivallere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Başkan Aras, "Bodrum'un unutulmaya yüz tutmuş değeri olan Zefirya'nın böyle önemli bir organizasyona dahil edilmiş olmasını çok önemsiyorum. 16. 'sı yapılacak olan Klasik Müzik Festivali büyük emeklerle bu günlere gelmiş. Aslında, Bodrum'da iş yapan, Bodrum'un ekonomisinden faydalanan, turizmden inşaatına, eğlence sektöründen her kesimine kadar bu festivale destek olması gerekiyor. Bodrum'un önemli değerlerine herkesin destek olması gerekir."

FESTİVAL TAKVİMİ YAPILIYOR...

Son 3 ayda 70'ten fazla etkinliğin Belediye tarafından geri çevrildiğini açıklayan Başkan Ahmet Aras, önümüzdeki sene yapılacak etkinlikleri içeren takvimin şimdiden hazırlandığını söyledi. Başkan Ahmet Aras, "Başta Gümüşlük Klasik Müzik Festivali olmak üzere önemli etkinlikleri, Bodrum'un değerine değer katan festivalleri içeren takvim Kültür ve Sanat Etkinlikleri Komisyonumuz tarafından hazırlanıyor. Yani tek başına ben karar vermiyorum. Sadece 3 ayda 70'den fazla etkinlik önerisi geri çevrildi. Komisyonumuz, gelen projelerin bütçesine, Bodrum'un ekonomisine, turizmine, kültür ve sanatına sağlayacağı katkısına bakıyorlar. Hazırlanacak festival takviminde, festival sayısının azaltılmasıyla artık sadece etkinlik ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak o festivalin gelişmesi için daha çok enerji ve bütçeye sahip olacağız."

Toplantı konuşmaların tamamlanmasının ardından basın mensuplarının sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

16.Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali açılış konseri, 12 Temmuz akşamı saat 20.30'da Gülsin Onay'ın Piyano Resitali ile olacak. Konser mekanı ise Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi.