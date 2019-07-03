Karabağlar'da yaz kursları başlıyor





Karabağlar Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenecek yaz kursları 8-10 yaş grubu çocukları kapsayacak. Kurs kayıtları 12 semt merkezinde 5 Temmuz’a kadar devam edecek. Kurslarda çocuklara, Uzay ve Astronomi, Dans, Çocuk Felsefesi, Eğlenceli Bilim, Beden Farkındalığı, Ritim ve Mahalli Oyunlar öğretilecek.

8 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek kurslar tüm semt merkezlerinde dönüşümlü bir şekilde, sabah ve öğle iki seans olarak gerçekleşecek.

Yaz kursları ile birlikte çocukların gelişimine büyük katkı sağlamayı kendilerine amaç edinen Karabağlar Belediyesi’nin geçmiş dönemlerde de Masal Çarşambaları, Cumartesi Tiyatroları, Çocukların Yazarlarla Buluşması, Sömestre Atölye Çalışmaları ve Çocuk Şenlikleri gibi çocuklara yönelik etkinlikler düzenlediği biliniyor.