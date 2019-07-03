Çiğlili kadınlar Uşakizade Köşkü'nde

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen kültür turlarıyla ilk olarak Çiğlili kadın ve çocuklar Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk’ün 91 gün kaldığı ve “Başkomutanlık Karargahı” olarak kullanılan Uşakizade Köşkü’nü gezdi. Çiğli’nin çeşitli mahallelerinden hareket eden üç otobüs Atatürk’ün 29 Ocak 1923 tarihinde Latife Hanım ile ilk resmi nikahın kıyılarak 1926 yılında kabul edilen Medeni kanunun temelinin atıldığı İTK Uşakizade Köşkü’ne sabah saatlerinde ulaştı.



“CUMHURİYET VE KADIN” BELGESELİ İZLENDİ



Yaklaşık iki saat süren köşk gezisinde Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de kadın ve çocuklara eşlik etti. Kadınlar önce ilk resmi nikahın kıyıldığı bölümde köşk ile ilgili tarihçi Yazar Ahmet Gürel ve Köşk Müdürü Cemal Gürel tarafından bilgilendirildiler. Kadınlar daha sonra Ahmet Gürel’in hazırladığı “Cumhuriyet ve Kadın” belgesel filmini izlediler ve köşkü gezip bilgi aldılar.





BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ ANI DEFTERİNİ İMZALADI



Çiğlili kadın ve çocuklara tarihi köşk ziyaretinde Başkan Utku Gümrükçü de eşlik etti. Başkan Gümrükçü, Köşkün anı defterinde “Türk kadınının toplumsal hayata katılışında büyük bir ‘anın’ yaşandığı bu köşkü Çiğlimizin kadınlarıyla gezmekten büyük bir onur duydum. 19 Mayıs, 23 Nisan ve 29 Ekim’in 100. yılını yaşadığımız ve yaşayacağımız bu günlerde Atatürk’ün izinden adım adım İzmir’i gezmeye başlıyoruz. İlk adım olarak bu köşkten başladık. Yolumuz uzun…” diyerek duygu ve düşüncelerini belirtti.





TARİHİ YERLERİ ÇİĞLİ HALKIYLA BULUŞTURUYORUZ



Talep geldikçe kadın, genç ve çocukları tarihi yerleri gezdirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, köşkteki konuşmasına İzmir Özel Türk Koleji ailesine ve tarihçi Ahmet Gürel’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek başladı. Atatürk’ün İzmir’de uzun vakit geçirdiğini ve İzmir’e büyük katkılarının olduğunu hatırlatan Başkan Gümrükçü, şöyle konuştu: “Atatürk’ün İzmir’de izleri büyük. İzmir Atatürk’ün eseridir. Gençlerimize Atatürk sevgisi aşılamak ve İzmir’deki güzellikleri ve tarihi yerleri Çiğli halkıyla buluşturmak görevimiz. Atatürk’ün izinde etkinlikler dizisine başladık. Geçmişte Atatürk’ün İzmir’de zaman geçirdiği, yaşadığı ve Atatürk’ün temsil edildiği yerleri kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız ile birlikte geziyoruz, gezmeye de devam edeceğiz. Belediyemizin kapıları herkese açık. Çiğli’yi hep birlikte kucaklayıp, gençlerimiz ve çocuklarımıza Atatürk ve Cumhuriyet sevisini aşılayacağız.”