İzmir'de su kesintisi

İZSU Genel Müdürlüğü, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen “Menemen-Aliağa –Çandarlı Otoyolu Projesi” güzergahında olan içme suyu hatlarının güzergahında değişikliğe gitti.



Menemen Acil İsale Hattı ile Yahşelli isale hattı arasında yapılacak vana montajı nedeniyle Menemen’in İsmet İnönü, Uğur Mumcu, Irmak, Gölcük, Zeytinlik, İncirlipınar, Yeşilpınar, Kemal Atatürk, Gazi, İstiklal, Cumhuriyet, Ulus, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 9 Eylül mahallelerinde 4 Temmuz Perşembe günü saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.