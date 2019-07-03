Atila Sertel’in yeni kitabı raflarda yerini aldı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in 9 Eylül Gazetesi’nde haftalık yazdığı “Ehl-i Keyif” köşesinde yayımlanan yazılarından derlenen kitapta, Türkiye’nin yakından tanıdığı “Uğur Dündar, Soner Yalçın, Tuncay Özkan, Nahit Duru, Can Dündar, Metin Gökalp, Fehmi Koru, Mustafa Mutlu, Mete Akyol, Nebil Özgentürk, Necati Doğru, Gültan Kışanak, Misket Dikmen, Sedat Kaya ” gibi isimlerin yanı sıra İzmir basınında iz bırakmış çok sayıda gazetecinin de bilinmeyen öyküleri yer alıyor.

ÇAĞIN TANIĞI GAZETECİLER

“Ah Şu Gazeteciler” ismini verdiği kitabın gazetecilik mesleğinde “hoş sada” bırakan meslektaşlarının ve meslek büyüklerinin anılarını ölümsüz kılmak için derlendiğini ifade eden Atila Sertel, şunları söyledi:

“Yaşadığımız çağa not düşmek, bugün aramızda olmayan meslek büyüklerimizi ölümsüz kılmak, bazen gülmek, bazen düşünmek kısacası gazetecilik mesleğinin geçtiği yolları, gazetecilerin yaşadıklarını sizlere aktarmak amacıyla hazırlandı bu kitap. En başta belirttiğim gibi yaşadıkları çağın tanığı olan gazetecilerin özel yaşamlarına, başlarından geçen komik olaylara sizler de tanıklık edin istedim.”