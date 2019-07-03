GİSİDER'den girişimcilere önemli destek

İzmir'de geçtiğimiz Nisan ayında kurulan ve son günlerde inovatif girişimciliğin gelişmesine katkı sağlayan faaliyetleriyle tanınan Girişimciler ve İş Dünyası Derneği'nin (GİSİDER) genç ve başarılı başkanı Merve Civelek, derneğin faaliyetleri ve GİSİDER çatısı altında gerçekleştirilen eğitimlerle ilgili bilgi verdi.

“ GİSİDER olarak gençlerin ve genç girişimcilerin hayallerine ve hedeflerine ulaşabilmeleri adına gerekli eğitim ve alt yapıları sağladıklarını belirten Civelek, “Girişimciler ve İş Dünyası Derneği (GİSİDER) Nisan 2019’da kuruldu. Derneğimizin amacı işbirliği, toplumsal birliktelik ve güç birliği neticesinde birleşerek topluma bir katkı sağlamaktır. Misyonumuz gençlerimizin ve genç girişimcilerimizin hayallerine ve hedeflerine ulaşabilmeleri adına gerekli eğitim ve alt yapıları sağlayarak girişimcilik konusunda başarıya ulaşmış, derneğimizin değerli iş insanlarıyla gençleri buluşturarak, onların hayallerine kavuşmalarına katkı sağlamaktır. Başta kendi işini kuran girişimcilerin desteklenmesi, pazara yeni atılan girişimcilerin bir araya gelmesi, sosyal ve sektörel açıdan her iki tarafın da birbirini yakından tanımasını amaçlamaktayız” dedi.

YARATICI GİRİŞİMCİLERİ DERNEĞİMİZE BEKLİYORUZ”

Derneğin ilk faaliyetinin de KOSGEB ve İŞKUR işbirliği ile yeni girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen Girişimcilik Eğitimleri olduğunun altını çizen Civelek, “Girişimcileri cesaretlendirerek yanlarında oluyoruz. Girişimcilik eğitimi almak isteyen ve ‘iş dünyasında ben de var olmalıyım’ diye düşünenler bu ücretsiz eğitimlerden mutlaka faydalanmalılar. Detaylı bilgiyi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirler. KOSGEB-GİSİDER işbirliği kapsamında yapılan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi yeni iş kurmak isteyen girişimciler için büyük bir fırsat. Ayrıca GİSİDER olarak çalışan girişimcilerimizi de unutmuyoruz ve onlara da akşam eğitimleri veriyoruz. Böylelikle gündüz gruplarına katılamayacak olan girişimcilerimiz 4 gün sürecek olan akşam gruplarına katılabilirler. Öte yandan önümüzdeki süreçte de AB projeleri, dış ticaret eğitimleri ve meslek edindirme kursları sağlamayı planlıyoruz. Yenilikçi ve yaratıcı fikirlere sahip olan ancak projelerini hayata geçirmek için desteğe ihtiyaç duyan girişimcilerin GİSİDER olarak her zaman yanındayız” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZ GELECEĞİMİZDİR, GELECEĞİMİZ DE EĞİTİMDEN GEÇMEKTEDİR”

“Her insanın ruhunda girişimcilik vardır” diyen GİSİDER Başkanı Merve Civelek sözlerini şöyle sürdürdü:

İzmir’in genç nüfusunun fazlalığını da göz önünde bulundurarak, birbirinden iyi fikirlere sahip keşfedilmeyi bekleyen, topluma ve ekonomiye katkı sağlayacak önemli oranda genç girişimciye sahip olduğumuzu düşünüyorum. İzmir binlerce yıllık tarihi geçmişi ile ticaretin kalbi niteliğindedir ve halen daha bu özelliğini sürdürmektedir. Kentimizde çok kıymetli, üretime ve hizmete dayalı işletmecilerimiz ve iş insanları da bulunmaktadır. Biz de derneğimizin değerli üyeleriyle el ele vererek, gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Kentteki tüm iş insanlarını da bu önemli projeye destek olmaya davet ediyoruz. Çünkü gençlerimiz geleceğimizdir, geleceğimiz de eğitimden geçmektedir.