Haluk Levent’ten Tunç Soyer’e teşekkür ziyareti

Sosyal sorumluluk faaliyetleri yürüten Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu sanatçı Haluk Levent, İzmir’de faytonların kaldırılmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ziyarette bulunup, teşekkür etti.

Levent, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin ‘Ege turumuz devam ediyor’ notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Faytonlar konusunda AHBAP olarak çok çalıştıklarını belirten Levent, sosyal medya hesabından da “Ve faytonları yasaklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret ettim. Hepiniz adına teşekkürlerimi ilettim” dedi.