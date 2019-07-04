Güzelbahçe Belediyesi Meclisi'nde anlamlı başlangıç

Güzelbahçe Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi meclis toplantı salonunda yapılan mecliste söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Aras Kaynarca, “ Dün İzmir hatta Türkiye siyasetinin önemli bir ismini kaybettik. 91 yaşında hayatını kaybeden Sayın Şeref Bakşık, Cumhuriyet Halk Partisi’nin İsmet İnönü döneminin son genel sekreteriydi, İzmir İl Başkanlığı yapmış ve milletvekilliği görevlerinde bulunmuş bir siyasetçiydi. Ben kendisini 80’li yılların ortalarında tanımıştım. Bendeki izlenimi, donanımlı bir insan, zarafetin ve alçak gönüllülüğün timsali olarak bir iz bıraktı. İnsanları çok iyi dinler önerilerini sunardı. Kendisine Allahtan rahmet diliyorum. Dün yine Türkiye tarihinin acı olaylarından biri olan 2 Temmuz 1993 Madımak olayının 26.yıl dönümüydü. Dün İlçe Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu Mazlum Çimen konseriyle o gün hayatını kaybeden aydınlarımızı andık. O gün yaşanan karanlığa mahkûm olmayacağımızı, aydınlığın ışığını gelecek kuşaklara taşıyacağımızı ve bu karanlığı yeneceğimizi bir kez daha gösterdik. Bu düşüncelerle yitirdiklerimiz anısına sizleri 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum” dedi.

Yaşamını yitiren emekçiye sahip çıkılacak

CHP Grup sözcüsü Aras Kaynarca’nın teklifini anlamlı bulduğunu söyleyen Başkan Mustafa İnce, “Güzelbahçe’de de kaybettiğimiz canlarımız var. Geçtiğim Pazartesi günü İzmir-Çeşme otobanında yaşanan kazada hayatını kaybeden emekçi kardeşimiz Güzelbahçe’nin sevilen pazarcılarından Hasan İğircik’i de bur da anmadan geçmek istemiyorum. Ekmeği için alın terini kazanmaya giderken trafik kazası sonuç hayatını kaybetti. Beş çocuklu bir aileye sahip Hasan İğircik ve bütün ay boyunca kaybettiklerimiz anısına sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. Hasan kardeşimiz arkasında beş çocuk ve bir eş bıraktı. Benim sizlerden isteğim bu ailemize bir yardım kampanyası başlatmak. Ben 8 yaşındaki çocuğunun tüm eğitim masraflarını karşılamayı üstleniyorum. Buradan Hasan kardeşimize Allahtan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Sizleri kaybettiklerimiz anısına saygı duruşuna davet ediyorum” diye konuştu.