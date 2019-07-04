Arkas Line’a Marsilya’da 'Çevre' ödülü





Uluslararası Limanlar Birliği’nin oluşturduğu, Dünya Limanları İklim Değişiklikleri İnsiyatifi (WPCI) 2008 yılında iklim değişikliği ile mücadele ve hava kalitesinin iyileştirilmesi için Çevresel Gemi Endeksi’ni oluşturuldu. Her yıl düzenlenen Çevresel Gemi Endeksi Ödülleri’nde bu yıl girişime desteklerinden dolayı Arkas Line ödüle layık görüldü.

Törende konuşan Arkas France Satış ve Pazarlama Direktörü Etienne SNIJDERS, “Artık günlük hayatımızın bir parçası haline gelen çevrenin korunması konusunda sanayilerimiz itici güç olmalı. Arkas olarak bu noktada sıkı çalışıyor kurallara ve çevre standartlarına saygı duyarak güzel bir performans sergiliyoruz. Ancak aynı zamanda bu standartları önceden öngörerek buna göre yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda çevreye duyarlılık ve ekonomik kalkınmayı birbirine yaklaştıran her sürdürülebilir girişimi memnuniyetle karşılıyoruz ve bu ödülü Marsilya Limanı yetkililerinden almaktan gurur duyuyoruz” dedi.