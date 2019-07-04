Aydın'da kültürleri buluşturan festival

3-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin ilk gününde Efeler Çeştepe Mahallesi'nde Makedon ve Rumeli göçmenlerinin halk dansları sahnelenirken sanatçılar tarafından halk ezgileri seslendirildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir ve Uluslararası Makedon ve Rumeli Göçmenleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen festivalin kültürleri bir araya getirdiğini ve kaynaştırdığını belirterek tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

Festivalin üçüncü günü olan yarın Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda yine çeşitli ülkelerden folklor gösterisi sunulup gecenin sonunda da Rumeli Ekrem ve Sakobant Grubu konseri gerçekleştirilecek.

Festivalin son gününde ise kapanış programında Kuşadası ilçesinde 10-17 saatleri arasında kültürel yerlerin ve mekânların tanıtımıyla folklor gösterileri yapılacak. Akşam 20.30'da ise İsmail Cem Barış Dostluk Meydanı'nda çeşitli ülkelerden folklor gösterileri ve Tajci Markova konseri düzenlenecek.