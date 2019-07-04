Göztepe, Berkan'la sözleşme imzaladı

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, iç transferde sol bek Berkan Emir'le 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzaladı.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iç transferde sol bek Berkan Emir'le anlaşma sağladı. Sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyla yapılan görüşmelerin ardından 1 yılı opsiyonlu 2 senelik mukavele imzalandı. Geçen sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan kadroya dahil edilen 31 yaşındaki sol bek, Süper Lig'de 23, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada görev aldı.

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Sistem tarafından bu haberle ilişkili bulunan diğer haberler…