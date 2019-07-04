SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iç transferde sol bek Berkan Emir'le anlaşma sağladı. Sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyla yapılan görüşmelerin ardından 1 yılı opsiyonlu 2 senelik mukavele imzalandı. Geçen sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan kadroya dahil edilen 31 yaşındaki sol bek, Süper Lig'de 23, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada görev aldı.
Göztepe, Berkan'la sözleşme imzaladı
Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, iç transferde sol bek Berkan Emir'le 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzaladı.
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Yayınlanma tarihi: 4 Temmuz 2019 Perşembe, 14:47