Piri Reis Okullarından büyük başarı

İzmir’in Frankofon eğitim veren sayılı okullarının başında bulunan Özel Piri Reis Okulları, kentin tek yabancı okulu olan İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesine girişte yüzde 75’lik bir oranda başarı sağladı.



Güzelbahçe ve Karşıyaka kampüslerinde toplam 58 öğrencinin mezun olduğu Özel Piri Reis Okullarında bu yıl 1 Haziran’da yapılan LGS’ye 57 öğrenci girdi. Sınav sonucunda ortalama 414 puan alan 58 öğrenciden 43’ü, 201 kişinin ön kayıt yaptırdığı Saint Joseph Lisesine giriş hakkı kazandı. En uygun tercih İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesinin bu yıl Piri Reisli öğrenciler için ayrı bir sınav uyguladığını anlatan Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları Müdürü Sabrina Ataseven, “Bu sonuçta öğrencilerimizin başarısının yanı sıra Saint Joseph Lisesi’nin yeni uygulamasının da etkisi var. Saint Joseph LGS puanının yanı sıra öğrencilerimizi Türkçe ve Fransızcadan yazılı ve sözlü sınava tabi tuttu. Bu ayrıcalık sayesinde sınav sonuçları açıklandığı günün ertesinde öğrencilerimizi Saint Joseph’e yerleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sonuçlar gösteriyor ki çocuğunu Saint Joseph’e göndermek isteyen veliler için en uygun tercih ilköğretimde Özel Piri Reis Okullarıdır” diye konuştu.