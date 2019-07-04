Girne’de cep parklarla mola

Trafiğin oldukça yoğun olduğu caddede karbon salımını ve ısı adası etkisini azaltmak, araç
parkları üzerinde yeşil alan oluşturarak vatandaşların dinlenmesini hedefleyen cep parklar
vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
İzmir Büyükşehir Belediyesi daha yeşil bir İzmir yaratmak ve iklim değişikliği nedeniyle
oluşabilecek çevre sorunlarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla AB’nin “HORIZON 2020”
programı kapsamında hazırladığı ve Avrupa Birliği’nden 2.5 milyon EURO hibe kazandığı
“Doğa Esaslı Çözümler” projesi hayata geçmeye başladı.
Karşıyaka kent merkezinden Çamaltı Tuzlası’na kadar olan bölgede Sasalı Doğal Yaşam
Parkı’nda İklim Duyarlı Tarım Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, Mavişehir’de Peynircioğlu Deresi
etrafında 40 bin metrekarelik yeşil alan oluşturulması, böcek oteli, yeşil çatı, yağmur suyu
hendekleri, atık çamurların değerlendirilmesi, endüstriyel miras rotası ile ilgili çalışmaları içeren
proje kapsamında Girne Caddesi’nde de cep parklar oluşturuldu.
Büyükşehir Belediyesi, her biri 5 metreye 2.5 metre alana sahip 2 modülden oluşan karşılıklı
toplam 2 cep park için 3 model tasarladı. Cep parklarının birinde çocuklar için minik oyun alanı,
diğerinde gölgelik ve masa, bir diğerinde ise bisiklet parkı dikkat çekti. Cep parkı (parklet)
uygulaması önümüzdeki günlerde Alsancak’ta da hayata geçecek.
Horizon 2020 Nedir?
Teknoloji geliştirme ve araştırma projelerinin destekleyen ve projeler için fon ayıran Horizon
2020, AB çerçeve programın devamı olan bir programdır. Genellikle uzun vadede yapılan
çerçeve programlarda her proje ve projeye ayrılan bütçeler, projenin yapısına göre değişmektedir.
Çok yıllıklı projeleri onaylayan Horizon 2020 Dünyanın en büyük araştırma topluluğuna sahiptir.
Türkiye’de Horizon 2020
Türkiye, kendini iyileştirme, yeniliklerden yararlanma ve uluslar arası ilişkilerde, Horizon 2020
programından yararlanmaktadır. Türkiye’yi tüm dünyaya tanıtmak için, teknolojik anlamda
yapılan ARGE çalışmaları ve geliştirilen projelerden yararlanılmaktadır. Horizon 2020 tarafından
teknoloji, bilim, eğitim ve kültürel anlamda girişkenlik ve yenilikçi proje tasarımlarına bütçe ve
fonlar ayrılmaktadır.