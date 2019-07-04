Girne’de cep parklarla mola

Trafiğin oldukça yoğun olduğu caddede karbon salımını ve ısı adası etkisini azaltmak, araç

parkları üzerinde yeşil alan oluşturarak vatandaşların dinlenmesini hedefleyen cep parklar

vatandaşlardan büyük ilgi gördü.



İzmir Büyükşehir Belediyesi daha yeşil bir İzmir yaratmak ve iklim değişikliği nedeniyle

oluşabilecek çevre sorunlarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla AB’nin “HORIZON 2020”

programı kapsamında hazırladığı ve Avrupa Birliği’nden 2.5 milyon EURO hibe kazandığı

“Doğa Esaslı Çözümler” projesi hayata geçmeye başladı.



Karşıyaka kent merkezinden Çamaltı Tuzlası’na kadar olan bölgede Sasalı Doğal Yaşam

Parkı’nda İklim Duyarlı Tarım Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, Mavişehir’de Peynircioğlu Deresi

etrafında 40 bin metrekarelik yeşil alan oluşturulması, böcek oteli, yeşil çatı, yağmur suyu

hendekleri, atık çamurların değerlendirilmesi, endüstriyel miras rotası ile ilgili çalışmaları içeren

proje kapsamında Girne Caddesi’nde de cep parklar oluşturuldu.



Büyükşehir Belediyesi, her biri 5 metreye 2.5 metre alana sahip 2 modülden oluşan karşılıklı

toplam 2 cep park için 3 model tasarladı. Cep parklarının birinde çocuklar için minik oyun alanı,

diğerinde gölgelik ve masa, bir diğerinde ise bisiklet parkı dikkat çekti. Cep parkı (parklet)

uygulaması önümüzdeki günlerde Alsancak’ta da hayata geçecek.





Horizon 2020 Nedir?



Teknoloji geliştirme ve araştırma projelerinin destekleyen ve projeler için fon ayıran Horizon

2020, AB çerçeve programın devamı olan bir programdır. Genellikle uzun vadede yapılan

çerçeve programlarda her proje ve projeye ayrılan bütçeler, projenin yapısına göre değişmektedir.

Çok yıllıklı projeleri onaylayan Horizon 2020 Dünyanın en büyük araştırma topluluğuna sahiptir.



Türkiye’de Horizon 2020



Türkiye, kendini iyileştirme, yeniliklerden yararlanma ve uluslar arası ilişkilerde, Horizon 2020

programından yararlanmaktadır. Türkiye’yi tüm dünyaya tanıtmak için, teknolojik anlamda

yapılan ARGE çalışmaları ve geliştirilen projelerden yararlanılmaktadır. Horizon 2020 tarafından

teknoloji, bilim, eğitim ve kültürel anlamda girişkenlik ve yenilikçi proje tasarımlarına bütçe ve

fonlar ayrılmaktadır.