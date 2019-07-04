Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Tunç Soyer'e yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Tınaztepe'ye taşınmaması için kendisinden destek isteyen öğrencilere yanıt vermiş, üniversite rektörlüğüne gönderdiği yazıyla, taşınması planlanan fakültenin bugünkü binasını sağlamlaştırmak için her türlü desteğe hazır olduklarını söylemişti. Dokuz Eylül Üniversitesi, Başkan Soyer'in yazısına yanıt verdi. Verilen yanıtta, "Çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ile yapmaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz." denildi.

DEÜ'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu binaları güçlendirme ya da yıkarak yeniden yapma konusundaki talep dilekçesi rektörlüğümüze ulaşmıştır. Binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi veya yeniden yapılmasına ilişkin süreci İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üstleneceği ve çalışmalarını da ivedi şekilde başlatacağı resmi protokolü, Büyükşehir Belediyesi ile yapmaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.