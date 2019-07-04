Eski Bakan Işılay Saygın, yoğun bakımda tedaviye alındı

'Türkiye'nin ilk kadın bakanı' unvanına sahip olan ve Buca Belediye Başkanlığı görevi ve 5 dönem İzmir Milletvekilliği yapan Işılay Saygın, nefes darlığı yaşadığı için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Saygın iki gün önce, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Işılay Saygın, 5 dönem İzmir milletvekilliği görevinin yanı sıra, 51 ve 52'nci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Devlet Bakanı görevini de üstlendi. Saygın, 53'üncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde ilk kadın Turizm Bakanı, 54'üncü ve 55'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde ise Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

IŞILAY SAYGIN KİMDİR?

Işılay Saygın 4 Nisan 1947’de Buca İzmir’de doğdu. Türkiye'nin ilk kadın Turizm Bakanı ve ilk kadın Çevre Bakanı; 51., 52., 54. ve 55. Türkiye Hükûmetlerinde ise, devlet bakanıdır.

Başkanı Işılay Saygın, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu. 25 yaşında Buca Belediye Başkanı seçildi, bu görevini 2 dönem sürdürdü. 1983, 1987, 1991, 1995, 1999 yıllarındaki seçimleri kazanarak 5 dönem İzmir milletvekilliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kadın Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı (1987-1991) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyeliği (1991-1995) görevlerinde bulundu. 51'inci ve 52'nci hükümetlerde Devlet Bakanı ve ilk kadın Çevre Bakanı, 53'üncü Hükümet'te ilk kadın Turizm Bakanı, 54'üncü ve 55'inci hükümetlerde de Devlet Bakanı olarak görev aldı. Kadınların evlendikten sonra soyadlarını kullanabilmelerini sağlayan değişiklik başta olmak üzere Medeni Kanun'da pek çok önemli düzenlemeye imza atıp, Ailenin Korunmasına Dair Yasa'ya ve aile mahkemelerinin kurulmasına öncülük ederek kadın hakları mücadelesinde sembolleşti.

Saygın, Gediz Üniversitesi'nin yanı sıra annesi Fatma Saygın adına yaptırdığı Anadolu lisesi ile eğitime önemli hizmetlerde bulundu. Işılay Saygın aynı zamanda Uluslararası Kadınlar Derneği ve Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanlığı'nı da yürütüyor.