Urla Türkiye'nin "Silikon Vadisi" olma yolunda

Günümüzde gelişmişlik seviyesinin bilim, bilgi ve teknolojiye yapılan yatırımlarla ölçüldüğünü belirten Başkan Oğuz, know-how gibi teknoloji ve bilgi transferlerinin de önemini vurguladı. Endüstri 4.0'ın hızla yaygınlaştığı sözlerine ekleyen Oğuz, çevreye duyarlı yeşil teknolojilerin de daha fazla tercih edildiğini kaydetti. Yeni dönemde teknolojiye sahip ülkelerin yeni dünya düzenini belirleyeceğini aktararak, Türkiye'nin de yeni dünya düzeninde kendine yer edinmek zorunda olduğunu vurguladı.

'MIT' ve ‘Silikon Vadisi’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevreye duyarlı yeşil teknolojilere yönelik söylemini hatırlatan Oğuz; “Urla bu konuda en elverişli ilçe, geniş alanların yanı sıra, doğası ve stresten uzak sakin yaşam bölgeyi cazip kılıyor.”dedi. Amerika'da bulunan ve teknoloji alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Michigan Institute of Technology (M.I.T) ile Stanford Üniversitesi yakınındaki Silikon Vadisi gibi örnekleri veren Oğuz, benzer yapılanmanın Urla'da Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve çevresinde hayata geçirilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

'Teknoloji serbest bölgesi’ ilan edilsin

Yüksek Teknoloji Enstitüsü çevresindeki alanların değerlendirilip Teknopark'ın büyütülebileceğini kaydederek, “Bölgenin Teknoloji Serbest Bölgesi ilan edilmesi halinde yabancı yatırımcılar hızla yerli firmalarla ortaklık kurabilir. Böylece yurt dışına milyonlarca dolar ödediğimiz Endüstri 4.0 otomasyon sistemleri başta olmak üzere bilişim, elektronik tıbbi cihazlar, insansız hava araçları gibi yüksek katma değerli ürünleri bu bölgede hayata geçirebiliriz.” şeklinde konuşan Oğuz; “Bölge etrafındaki düşük yoğunluklu yeni konut alanlarında da yurtdışından bilgi transferi yapmak için gelecek yabancı akademisyenler, işadamları ağırlanabilir. Böylesi bir düzenleme hem ülkemize hem de ilçemiz Urla'ya ekonomik anlamda çok büyük değer katar.” diye ekledi.

“İzmir’i inovasyon şehri yapmak istiyoruz.”

Geçtiğimiz günlerde GreenTech 2019 etkinliğine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, artan tüketim için ihtiyaç duyulan teknolojinin çevreye uyumlu olmasının önemini vurguladı. Gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için ulaşımdan endüstriye, tarımdan sağlığa hayatın her alanında yeşil teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Soyer etkinlikte, “İzmir, tarih boyunca ticaretin, ticaretle birlikte farklı kültürlerin, ortak paydada buluştuğu bir liman kenti. Günümüzde de bu özelliklerini sürdüren İzmir, bundan sonra girişimciliğin ve inovasyonun da ilham kaynağı olacak. İzmir'in buna imkan sağlayabilecek en doğru kent olduğuna inanıyorum. İzmir; güzel iklim koşullarında mutlu bir çalışma ortamı sağlayan, yatırımcı aktörler ve yaratıcıların buluşma noktası olabilecek önemli bir buluşma merkezidir. Biz de İzmir'i bir inovasyon şehri yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin tek örneği ‘İYTE’

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), özellikle teknolojik alanda üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yapma temel amacı ile 1992 yılında kurulmuş ve 1994 yılında eğitime başlamıştır. Bugün dünyada en gelişmiş teknik üniversite modellerinden biri olan yüksek teknoloji enstitülerinin ülkemizdeki tek örneğidir. 1999’dan itibaren Urla-Gülbahçe kampüsüne taşınan Enstitü, yaklaşık 3 bin 500 hektar alana sahip olan olup 132 bin metrekare kapalı alandan oluşmaktadır. Enstitü bünyesindeki Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde ise yaklaşık 150 firmanın araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürdüğü Teknopark İzmir bulunmakta.