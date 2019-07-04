Seferihisar ve Selçuk'tan öncü işbirliği

Ege’de komşu Türk-Yunan belediyeleri dünya turizm pastasından daha fazla pay almak isteyen iyon kentleri destinasyonu ile biraraya gelecek. Belediyeler, Amerika başta olmak üzere gelişmiş ülke vatandaşlarını çekmeyi hedefliyor. Projenin amacı, yeni bir turist kitlesiyle buluşmak kadar mevcut kültür turizmi müdavimlerini de daha fazla konaklatmak.

Hedef 12 ay turizm

İzmir’in 1 yıl boyunca yakaladığı turist kadar turist getirmeyi amaç edinen Seferihisar ve Selçuk Belediyeleri aynı zamanda Seferihisar ve Selçuk’taki otellerin 12 ay boyunca doluluk oranını artırmayı düşünüyor. İki belediyenin meclislerinden onay gören protokol, ulusal ve uluslararası alanda ortak tanıtım, tanıtım materyallerinde Efes ve Teos'un birlikte yeralması, turizm şirketlerinin tur rotalarına Teos, Lebedos ve Efes'i eklemesi için çalışma yapılması amacıyla oluşturuldu.

“Bilim ve sanatın yeşerdiği ilk medeniyet olan İyon kentlerini iyi anlatmamız gerek.” şeklinde konuşan

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin konuyla ilgili “Efes, Teos, Lebedos antik kentleri bir dünya miras. Özellikle uluslararası arenada bu değerlerimizi daha fazla öne çıkaracağız.” diye ekledi.

Samos adası da destinasyona dahil

Destinasyon turizminin önemine vurgu yapan Yetişkin, Samos’ta da İyon’lara ait antik kent olduğunu belirterek, “Konumu ve kültürüyle bize yakın olan Samos adasıyla daha çok işbirliği yapabileceğimize inanıyorum. Samos Karlovassi Belediye Başkanı Alexis Limberis’le konuyu paylaştım. Samos da bu sinerjinin içinde olmak istiyor” dedi.