Hayata engel tanımayan öğrenciler; el sanatları, spor ve drama kursları sayesinde hem eğlenme hem de öğrenme imkânı buldu. Karşıyaka Belediyesi Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi Yaz Okulu’na katılan çocukların anneleri için de dolu dolu bir seminer programı hazırladı. “Engelli Çocuklara Cinsel Eğitim Nasıl Verilmeli?”, “İlk Yardım Teknikler” ve “Aile İçi İletişim” gibi konulardaki eğitimlerle, çocukları kursta olan annelerin de nitelikli vakit geçirebilmesi hedeflendi.
Karşıyaka Belediyesi'nden engelli çocuklara engelsiz yaz okulu
Yaz aylarında farklı branşlarda düzenlediği spor kursları ile çocuklara keyifli bir tatil dönemi yaşatan Karşıyaka Belediyesi, engelli öğrencileri de unutmadı. Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi’nde dezavantajlı çocuk ve gençler için “engelsiz yaz okulu” açıldı.
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Yayınlanma tarihi: 5 Temmuz 2019 Cuma, 09:21