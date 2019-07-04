Karşıyaka Belediyesi'nden engelli çocuklara engelsiz yaz okulu

Hayata engel tanımayan öğrenciler; el sanatları, spor ve drama kursları sayesinde hem eğlenme hem de öğrenme imkânı buldu. Karşıyaka Belediyesi Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi Yaz Okulu’na katılan çocukların anneleri için de dolu dolu bir seminer programı hazırladı. “Engelli Çocuklara Cinsel Eğitim Nasıl Verilmeli?”, “İlk Yardım Teknikler” ve “Aile İçi İletişim” gibi konulardaki eğitimlerle, çocukları kursta olan annelerin de nitelikli vakit geçirebilmesi hedeflendi.