Uygarlıkların Beşiği Milas

Tarihinde birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Milas,bugünkü çok renkli özelliğini bu kültür birikiminin sonucunda kazanmıştır. Tarih ve doğanın birleştiği Milas insanıyla, kültürüyle, çevresiyle adeta bir bütünlük oluşturmaktadır.

Milas, en az 5 bin yıllık geçmişi ile bir tarih ve kültür kentidir. İlkçağlarda Anadolu’nun güneybatısında hüküm süren Karia uygarlığının en önemli kentiydi. Antikçağlardaki adıyla Mylasa, bu dağlık ülkenin batısında, Sodra Dağı’nın eteğinde kurulmuştur. Tarihte iki kez, Karia ve Menteşe Beyliği dönemlerinde, başkentlik yapmıştır. Milas’ta Karia, Roma, Bizans, Selçuklu, Menteşe ve Osmanlı uygarlıkları hüküm sürmüştür. Bugün Milas ve çevresinde bu uygarlıklardan kalma çok sayıda tarihi eser bulunmaktadır.



Milas’ın çevresinde 27 antik kent kurulmuştur. Bunların, ayakta kalabilenlerinden İasos, Labranda, Euromos, Herakleia ve Beçin antik kentleri, antik Mylasa’daki kalıntılar, gezilip görüleceklerin en önemlileridir. Ayrıca günümüze kadar tüm elemanlarıyla ayakta kalabilen tek anıtmezar olan Gümüşkesen anıtmezar Bodrum’da bulunan ve dünyanın yedi harikasından biri sayılan Moseleum’dan esinlenerek yapılmış olup, onun bir minyatürüdür. Roma dönemine ait sukemerleri, Menteşe Beyliği kenti olan Beçin de o döneme ait eserleriyle ayakta durmaktadır. İlçe merkezinde yer alan Hekatomnos Anıtmezarı ve Kutsal Alanı, yüz yılın buluşu olarak nitelendirilmektedir. Bodrum’daki ünlü Moseleum’la aynı ölçülerde, muhtemelen aynı mimar tarafından, Moseleum’dan önce Milas’ta Karia Satrabı Mavzolos için yapılmış, ancak başkentin daha sonra Milas’tan Bodrum’a taşınmasıyla, ünlü Moseleum Mavzolos’un mezarı olarak yapılırken, Milas’taki birçok bölümü halen ayakta olan anıt, Mavzolos’un babası Hekatomnos için kullanılmıştır. Baltalı kapı,Gümüşkesen Anıtı, Sukemerleri, Çöllüoğlu Hanı, Osmanlı dönemi camileri ve Macar evleri de görülmeye değer önemli tarihi alanlardır.



Milas ayrıca Türkiye ve Muğla’nın en uzun sahil şeridine sahip ilçelerinden biridir. Güllük, Boğaziçi, Ören, Kıyıkışlacık gibi önemli mahallelerimiz binlerce yerli ve yabancı turistti ağırlamaktadır. Geleneksel Çomakdağ Evleri ve Yöresel Düğün Gezisi, Ören’de yamaç paraşütü, trekking parkurları, el sanatları ve halı köyleri gezisi gibi birçok aktiviteyi Milas’ta yapabilirsiniz. Ayrıca Milas, deniz yolu, karayolu ve MilasBodrum havaalanı ile ulaşılması en kolay bölgeler arasında yer almakta.



Milas, tarihi ve kültür kenti olmanın dışında halısı, balı ve zeytinyağı ile de her anlamda ön plana çıkmaktadır. Milas Belediyesi yöremizin bu değerlerine de büyük ilgi göstermektedir. Tarihi 14. yüzyıla dayanan Milas halılarının sahiplenilmesi, Milas balı ve Milas zeytininin tanıtımının yapılması için büyük uğraş veriyoruz. Milas yemek kültüründe yöre ekonomisinde büyük payı olan zeytinin önemi görülmektedir. Yöredeki zeytin çeşitlerinden sofralık zeytin olarak yağlı zeytin, çekişge, salamura ve bastırma zeytin önemli bir yer tutmaktadır. “Altın sıvı” olarak bilinen zeytinyağı Milas ekonomisinde oldukça önemlidir. “Memecik” türü yöremize özgü zeytinden elde edilen soğuk sıkım sızma zeytinyağı, uluslararası pek çok yarışmadan ödüller almış, enfes bir zeytinyağıdır.



3 dönemdir, bu denli özelliği barındıran bu kenti yönetmenin gururu ve mutluluğu içerisindeyim. Milas Belediyesi olarak yaptığımız hizmetler ve yatırımlarla Milas’ı içinde yaşayanların mutlu olduğu, dışarıdan bakanların ise gıpta ettiği bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. Milas Türkiye’de mahalle sayısı en fazla olan ilçelerden biri. 132 mahalleye sahip bu kentte eşit hizmet anlayışı ile, yeşil alanları, parkları, caddeleri, kaldırımları, sosyal yaşam alanları ve kültürel etkinlikleri ile her anlamda fark yaratmaktayız. Düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği, Tarım, Yapı ve Evlilik Fuarları ile de Milas’ı fuarlar kenti yapma çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki süreçte de yapacağımız hizmet ve yeni yatırımlarla Milas’ı bir cazibe merkezi haline getirme ve turizmden hak ettiği payı almasına yönelik gayretlerimiz devam edecek.



Bu anlamda, turizmin deniz, güneş, kumdan ibaret olmadığının bilincindeyiz. Bunlar bizde fazlasıyla var. Ama, doğa ve kültür turizminin başkenti olmak, bizim hedefimizdir. 5 bin yıllık Mylasa kentinin 27 antik kentteki tarihi kalıntıları yanında, Milas’ın Osmanlı döneminden kalma kültürel mirasımız olan, bacaları, kapı ve pencereleriyle ünlü konakları, eski sokakları, meydanları ile, kültür turizminin odağı bir kent yaratmak istiyoruz.



Milas, sahilleri, koyları yanında, muhteşem dağları, ormanları ile de, doğa turizminin, bölgemizdeki en önemli duraklarından biridir.



Tatil yapmanın amacı, dinlenmek ve insanın ruhuna dinginlik sağlamaksa, yeni yerler görmek ve tarihi derinlikleri duyumsamaksa, Milas şurada, Bodrum’a geçerken yolunuzun üzerinde.. Bekleriz..