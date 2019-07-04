Ataol Behramoğlu: Melih Cevdet'e olan saygı değişmiyor

Milas Belediyesi tarafından 14’üncüsü düzenlenecek olan “Melih Cevdet Anday Anma Günleri”nin, bu yılki yarışma konusu roman olarak açıklandı. Yarışmaya son katılım tarihinin 31 Temmuz 2019 olduğu belirtildi. Kazanan yapıt sahibine ödülü, 24 Ağustos 2019 tarihinde Milas’ın Ören beldesinde düzenlenecek törende verilecek.



Seçici kurulunun Ataol Behramoğlu, Oğuz Demiralp, Sadık Aslankara, Asuman Kafaoğlu Büke ve Turgay Fişekçi isimlerinden oluştuğu yarışmaya katılmak isteyenlerin, daha önce hiçbir yerde yarışmaya katılmamış bir adet romanını; adı, açık adresi ve kısa yaşamöyküleri ile beraber Milas Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Hisarbaşı Mahallesi Belediye Caddesi No:24/A Milas- Muğla adresine 6 adet olarak göndermeleri gerektiği ifade edildi.



Seçici kurulunun başkanı olan gazetemiz yazarı Ataol Behramoğlu, Melih Cevdet Anday anmasıyla ilgili düşüncelerini şöyle söyledi: “Melih Cevdet Anday ile ilgili bir anma ve ödül konulması düşüncesi benden çıkmıştır. Milas Ören’e yaptığımız bir gezide, orada anıtını gördüğümde Melih Cevdet’in orada yaşadığını böylece öğrendim. Dönemin belediye başkanıyla görüşüp bir Melih Cevdet Anday şiir yarışması düzenlenmesi için mutabık kaldık. Sonra çalışmalarımızı Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı olduğu dönemde sevgili Enver Ercan ile birlikte yürüttük. Daha sonra çalışmaları Enver Ercan’a devrettim. Böylelikle Melih Cevdet Anday anması bugünlere kadar geldi. Tabii Milas Belediyesi’ni kutlarım. Belediye başkanları değişmiş olsa da Melih Cevdet’e olan saygı değişmiyor. O yöre için Melih Cevdet’in taşıdığı önem de hiçbir zaman azalmaz.



Bu yıl da roman alanında ödül konulmuş. Geçen yıl şiir ödül jürisi başkanıydım, bu yıl da roman konusunda da yine benden rica ettiler, ben de kabul ettim. Çok değerli bir jüri oluştu. Melih Cevdet için bu elbette kabul edilebilecek bir şeydir.”