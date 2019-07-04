Suyun iki yakası buluştu

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün hummalı çalışmaları sonuç verdi ve Dikili ve Midilli arası ilk gemi seferleri başladı. Midilli’den gelen ilk kafileyi de Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz karşıladı.



Büyük ilgi



İlk sefer olarak Midilli’den gelen 410 kişilik turist kafilesini limanda karşılayan Başkan Adil Kırgöz, ziyaretçilere hoş geldiniz diyerek hepsine yakın ilgi gösterdi. İki yaka arasındaki dostluğu pekiştirmek adına seferlere çok önem verdiğini söyleyen Dikili Belediye Başkan Kırgöz, “Kent turizmi ve ekonomisini canlandırmak adına komşumuz Midilli ile ilk gemi seferini gerçekleştirdik dedi.



Feribot seferlerinin ilk olarak Midilli-Dikili-Midilli olarak başladığını kaydeden Başkan Kırgöz, “Seferlerimiz her hafta salı günleri Midilli’den sabah saat 09.00’da geliş, aynı gün akşam saat 18.00’de dönüş olarak başladı. Sıra Dikili’den Midilli’ye gerçekleşecek seferlere geldi. En kısa sürede bu seferleri de başlatarak iki yakayı tam anlamıyla bir araya getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.