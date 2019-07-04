Torbalı'da mimarlar yarışacak

Nüfusu 200 bine dayanan ilçenin aynı zamanda trafik sorununu da çözecek olan bu adımlar için Başkan Uygur, İzmir Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Alparslan ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Deniz Tokgöz’le toplantı gerçekleştirdi. Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Çiçek Gültekin Elber’in de bulunduğu toplantı sonrasında 3 proje için, ulusal etaplı proje yarışması düzenlenmesine karar verildi.



Son karar jürinin



Mevcut meydandan başlayarak, kapalı pazaryerini de kapsayan alana yapılacak olan kent meydanı, mevcut belediyenin sol tarafında yer alan otopark alanında yükselecek olan iş merkezi ve belediye hizmet binası ile Vergi Dairesi’nin önüne yapılacak olan katlı, otoparklı kapalı pazaryeri ile Torbalı’nın birçok kilit sorunu da çözülmüş olacak. İlçenin ihtiyacına yanıt verecek olan bu projeler için Türkiye’nin önemli mimarları yarışacak. Kısa bir süre sonra yarışma ile ilgili detaylar belirleneceği ifade edilirken, alanında uzman jüri tarafından projeler değerlendirilecek. Yarışmanın sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre içerisinde de inşaat çalışmaları start alacak.