EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Başkan Tunç Soyer'i ziyaret etti

Mart ayında gerçekleştirilen mahalli idareler seçimleri sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Tunç Soyer’le bir araya gelen Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar ve iş dünyası temsilcileri , her ay belirli bir gün belirlenerek İzmir’in sorunlarının masaya yatırılması ve çözüm önerilerinin konuşularak sorunların ortadan kaldırılması konusunda fikir birliğine varmıştı.

Önceki gün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le görüşen EBSO Başkanı Ender Yorgancılar “Diğer oda ve kurumlarımız ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’le her ay düzenli olarak biraraya gelme fikri ortaya çıkmıştı. Bu yolla İzmir’in konularını, sanayicimizin taleplerini daha yakınen paylaşıyor olacağız. Çözüm önerilerini sunacağız, konuların takipçisi olacağız” dedi.

Üyelerinden aldıkları geribildirimlerle, çeşitli bölgelerdeki trafik , altyapı, çevre, organize sanayi bölgelerinin konularını ve çözüm önerilerini içeren bir dosya hazırlayan Başkan Yorgancılar “Gelen konuları Sayın Başkan’a ilettim. Geçmiş dönemde de Belediyemize aktardığımız konuların da takipçisiyiz. Konuların çözüme kavuşturulmasını çok önemsiyoruz. Sayın başkanın da arzu ettiği yöntem bu. İzmir’de yakalanan bu sinerji ve çalıştırılan ortak akıl mekanizmasıyla, güzel şeyler yapılacak.” dedi.

SOYER: ÇÖZÜMÜ BULACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “İzmir iş dünyası bu kentin her sorunuyla doğrudan ilintili. Doğal olarak onların çözüme kavuşturmak istediği sorunlar direkt olarak İzmirli’yi ilgilendiren konular. Bu nedenle benim için çok önemli. Birlikte kademe kademe ilerleyerek, çözümü bulacağız. ” dedi.