Selçuk Efes şeftali ile şenlenecek

Şen Şeftali Şenliği, 7 Temmuz Pazar günü saat 14.00’te Selçuk Belediyesi Hizmet Binası önünden bisiklet turu etkinliğiyle başlayacak. “Şeftaliye Pedalla” bisiklet turuna katılan bisikletçiler Belevi’ye kadar pedal çevirecekler. Belevi’de sona eren bisiklet turunun ardından Başkan Sengel Belevili kadınlarla birlikte şeftali hasadına katılacak. Belevi’de başlayacak şeftali kortejinin ardından üretici pazarı açılışı gerçekleştirilecek. Şeftali fidanı dağıtımının da yapılacağı şenlik en iyi şeftali, en iyi şeftalili yemek ve tatlı yarışmasıyla devam edecek. Halk oyunları gösterisi, konuşmalar, ödül töreni, bisiklet turu çekilişinin ardından Tolga Çandar Konseri ile Belevi Şeftali Şenliği sona erecek.



Hikâye Artemis’le başlıyor



Selçuk Efes’in tarımsal değerlerinden şeftalinin topraktan dala uzanan yolculuğunu hep birlikte yaşamanın önemine dikkat çeken Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Selçuk şeftalisi çeşitleriyle Türkiye’nin en lezzetli şeftalileri arasında yer alıyor. Çeşitleri gerçekten tanıtmaya değer olduğu gibi; Selçuk’un bereketli topraklarında doğru tarım teknikleri ile can bulan şeftalimizi herkesle paylaşmak istiyoruz. Biz şeftalinin topraktan dala can bulduğu, çiçeklendiği anın baharın müjdecisi olması sebebiyle; bunun bir şenlik hali olduğunu düşünüyoruz. Şeftalinin çiçekten meyveye dönüşü ve her hali, her rengi bizim neşemiz oluyor. Bu neşeye ortak olmak isteyen herkesi Şen Şeftali Şenliğimize bekliyoruz” diyerek, tüm Selçuk halkını ve yöre halkını şeftali ile şenlenmeye davet etti.